IndyCar: Palou repite pole, ahora en Barber; Pato O'Ward largará duodécimo
Alex Palou volvió a hacer lo que mejor sabe en Barber: marcar la pole. El campeón cuatro veces de la IndyCar saldrá primero en el Gran Premio de Alabama 2026, igual que en 2025. Dos años consecutivos en la misma pista desde la primera posición. Para Palou, Barber es territorio propio.
Y la historia dice que eso importa mucho. Los dos últimos ganadores en Barber salieron desde la pole: Scott McLaughlin en 2024 y el propio Palou en 2025. En este circuito, quien lidera la salida tiene una ventaja real sobre el resto. Adelantar en Barber no es sencillo, y salir primero casi equivale a salir con medio paso de ventaja sobre todos.
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El año pasado esa pole se convirtió en una victoria dominante. Palou lideró 81 de las 90 vueltas y ganó con una diferencia de 16 segundos sobre el segundo lugar. El circuito de Birmingham le queda como un guante y este domingo buscará repetir desde la mejor posición posible.
La primera fila la completa David Malukas. Detrás, Graham Rahal tercero y Marcus Armstrong cuarto. Kyle Kirkwood, líder del campeonato, sale quinto junto a Romain Grosjean en la tercera fila.
Para Pato O'Ward la clasificación fue una decepción. El regiomontano de Arrow McLaren, ganador en Barber en 2022 y el piloto con la mejor posición de salida promedio en este circuito desde 2021, saldrá duodécimo. Su compañero Christian Lundgaard terminó décimo, lo que da al equipo una opción más adelante en la parrilla. Pato llega a Barber con tres top cinco en las tres primeras carreras del año, pero el sábado no encontró el ritmo necesario para meterse en la pelea por los primeros puestos.
El campeonato sigue muy apretado. Kirkwood lidera con 126 puntos, Palou tiene 100 y Pato está empatado con Newgarden en 93. Una victoria del mexicano este domingo lo pondría de lleno en la pelea por el título, pero primero tendrá que remontar once posiciones en un circuito donde adelantar no es fácil.
La carrera arranca este domingo. Palou sale desde la pole en su circuito favorito. Pato tiene mucho trabajo por delante.