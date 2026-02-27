Pato O'Ward y la cuenta pendiente: A ser rey de la IndyCar en 2026
Hay temporadas que no se olvidan aunque no terminen con un trofeo. La de 2025 fue exactamente eso para Patricio "Pato" O'Ward: su mejor año en la IndyCar, el más consistente, el más completo, y aun así no fue suficiente. El título se lo llevó Alex Palou, cuatro veces campeón, en lo que el propio O'Ward describió como "probablemente el mejor año de su vida." Difícil competir contra eso. Pero O'Ward lo intentó hasta el final y terminó segundo en el campeonato, el lugar más alto de su carrera hasta ahora.
Ese subcampeonato no llegó por casualidad. En 2025, O'Ward acumuló 505 puntos, la primera vez en su carrera que superó la barrera de los 500, con dos victorias, seis podios, diez resultados entre los cinco primeros y doce en el top 10. Se convirtió en el segundo mexicano en alcanzar el subcampeonato de la IndyCar, igualó la marca histórica de Adrián Fernández, quien lo logró en el año 2000, y le demostró a la categoría que Arrow McLaren ya no es un equipo que pelea por migajas: es un contendiente real al título.
El obstáculo se llama Palou. El catalán dominó 2025 de una forma que pocas veces se ve en una categoría tan pareja como la IndyCar: ocho victorias, trece podios y el campeonato sellado con varias fechas de anticipación. O'Ward lo reconoció sin rodeos: "Está probablemente en la mejor forma de su vida. Este es posiblemente el mejor año que tendrá en su vida." Una frase que dice mucho de la honestidad del piloto de Monterrey, pero también del tamaño del reto que tiene por delante.
El momento de dar el paso
Ahora llega 2026 y el calendario de 17 carreras arranca este domingo en el circuito urbano de St. Petersburg, Florida, con la bandera verde a las 11:00 horas tiempo de México. La temporada se extiende hasta el 6 de septiembre en Laguna Seca e incluye las 500 Millas de Indianápolis el 24 de mayo, la carrera que O'Ward más desea ganar y que se le ha escapado en repetidas ocasiones: segundo en 2022 y 2024, tercero en 2025.
El contexto favorece al de Monterrey. A sus 26 años, O'Ward llega a 2026 con el impulso de su mejor temporada, la experiencia de haber peleado el campeonato hasta la última oportunidad matemática en Portland y la convicción de un equipo que cada año da un paso más hacia la cima. El dato que mejor resume su crecimiento es este: en 2020, su primera temporada completa en IndyCar, terminó cuarto. En 2021, tercero. En 2023, cuarto de nuevo. En 2024, quinto. Y en 2025, segundo. La trayectoria apunta en una sola dirección.
Lo que falta es dar el último paso, el que separa al subcampeón del campeón. En una categoría donde Palou buscará su quinta corona consecutiva y rivales como Scott Dixon, Kyle Kirkwood y Christian Lundgaard no tienen intención de ceder terreno, O'Ward sabe que cada carrera, cada punto y cada decisión dentro del cockpit tiene un peso enorme.
El circuito de St. Petersburg, un trazado urbano de menos de tres kilómetros y catorce curvas en el centro de Florida, abre el telón este domingo. Para Pato O'Ward, el inicio de la temporada 2026 no es solo la primera carrera del año. Es el primer capítulo de la historia que quiere reescribir: la del piloto que estuvo segundo y decidió que ya era su turno.