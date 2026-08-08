IndyCar: Portland obliga a Pato O’Ward a pasar al ataque
Pato O’Ward afronta el Gran Premio de Portland con una misión que ya no admite demasiados cálculos. La temporada 2026 de IndyCar entra en sus últimas seis carreras y el mexicano necesita una victoria, o al menos un resultado importante, para recuperar terreno en un campeonato que Álex Palou controla con una ventaja considerable. Portland no definirá el título, pero puede determinar si O’Ward conserva alguna posibilidad de acercarse al líder o concentra sus esfuerzos en alcanzar el subcampeonato.
Después de doce carreras, Palou encabeza la clasificación con 457 puntos, seguido por David Malukas con 374, Kyle Kirkwood con 370 y Christian Lundgaard con 353. O’Ward ocupa el quinto lugar con 336 unidades, a 121 del líder, 38 de Malukas y solo 17 de su compañero en Arrow McLaren.
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La diferencia con Palou parece demasiado amplia, pero todavía existen suficientes puntos disponibles para mantener abierta la disputa matemática. El problema para O’Ward no consiste únicamente en reducir la distancia, sino en depender de varios resultados negativos del piloto de Chip Ganassi. Palou suma cinco victorias, seis poles y nueve resultados dentro de los cinco primeros, una regularidad que limita cualquier intento de remontada.
O’Ward presenta números sólidos, aunque insuficientes frente al dominio del español. El mexicano consiguió una victoria, siete resultados entre los cinco primeros y ocho apariciones dentro del top 10. Su triunfo en Mid-Ohio representó su actuación más completa del año y encabezó el primer doblete de Arrow McLaren en la temporada, con Lundgaard en el segundo lugar.
Aquella victoria también cambió la percepción sobre su rendimiento en circuitos permanentes. O’Ward había terminado decimoséptimo en Barber, decimoctavo en el trazado interior de Indianápolis y duodécimo en Road America. Mid-Ohio demostró que el auto número 5 posee velocidad para ganar en este tipo de pistas, siempre que el equipo encuentre la configuración correcta y ejecute una carrera sin errores.
Portland aparece como una oportunidad ideal para confirmar ese avance. O’Ward terminó dentro de los cinco primeros en cuatro de sus cinco participaciones anteriores al resultado de 2025, cuando una falla electrónica lo dejó en el vigesimoquinto lugar y terminó con sus posibilidades de disputar el campeonato. Un año después, el mexicano regresa al circuito que prácticamente cerró su lucha por el título anterior con la necesidad de evitar otra jornada perdida.
El fin de semana no comenzó de la mejor manera. Durante la primera práctica del viernes, O’Ward golpeó con la rueda delantera derecha la barrera metálica de la primera curva. El equipo necesitó un periodo prolongado para reparar el auto y perdió tiempo valioso de preparación. El incidente no comprometió su participación, pero aumentó la importancia de la segunda práctica y la clasificación del sábado.
Portland International Raceway tiene una extensión de 1.964 millas, 12 curvas y una de las primeras frenadas más peligrosas del calendario. La estrecha secuencia inicial suele provocar contactos, salidas de pista y cambios inesperados desde la primera vuelta. La posición de salida resulta fundamental para evitar el tráfico y controlar la estrategia durante las 110 vueltas.
O’Ward necesita encontrar velocidad a una vuelta, uno de los aspectos que le han faltado durante el campeonato. Todavía no consigue una pole en 2026 y apenas acumula 64 vueltas como líder. Una salida desde las primeras filas reduciría el riesgo en la curva inicial y le permitiría utilizar el ritmo de carrera que mostró en Mid-Ohio.
Arrow McLaren llega como una de las referencias en los circuitos permanentes. El equipo ganó tres de las cuatro carreras disputadas en este tipo de trazados: Lundgaard venció en el circuito interior de Indianápolis y Road America, mientras que O’Ward conquistó Mid-Ohio. Esa fortaleza también genera una competencia interna. Lundgaard supera al mexicano por 17 puntos y cuenta con un promedio de 1.5 en las cuatro carreras sobre pistas permanentes de esta temporada.
Los principales rivales tampoco concederán margen. Palou ganó en Portland durante 2021 y 2023, además de terminar segundo en 2024 y tercero en 2025. Malukas ocupa el segundo lugar del campeonato y ahora conduce el auto número 12 de Penske que Will Power llevó a la victoria durante las dos ediciones anteriores. El propio Power, ahora con Andretti, suma tres triunfos en sus últimas seis visitas al circuito.
El panorama obliga a O’Ward a equilibrar agresividad y control. Un resultado conservador podría mantenerlo entre los cinco primeros del campeonato, pero aportaría poco ante la ventaja de Palou. Un abandono, por otra parte, podría alejarlo incluso del subcampeonato. La clasificación, la elección de neumáticos y el paso por la primera curva marcarán gran parte de sus posibilidades.
El mexicano ya demostró que puede ganar en cualquier tipo de circuito, pero todavía necesita convertir actuaciones aisladas en una secuencia capaz de sostener una candidatura al título. Sus siete resultados dentro de los cinco primeros reflejan consistencia; una sola victoria explica por qué permanece lejos de Palou.
Portland representa el inicio de la recta final y una oportunidad para cambiar esa tendencia. O’Ward no controla el destino del campeonato, pero sí puede recuperar el papel de principal rival del líder y superar a Malukas, Kirkwood y Lundgaard. Para lograrlo necesita dejar atrás el golpe del viernes, clasificar entre los primeros y atacar una pista que ya le ha ofrecido buenos resultados y una de sus derrotas más dolorosas.
La carrera comenzará el domingo 9 de agosto a las 2:00 de la tarde, tiempo del centro de México. Para Pato O’Ward, la meta no consiste únicamente en subir al podio. Portland debe convertirse en el punto de partida de una remontada que salve su campeonato y confirme que todavía puede desafiar el dominio de Palou.