Irad Ortiz Jr y José Ortiz, la historia de los hermanos boricuas que hicieron historia en el Derby de Kentucky
La historia de Irad Ortiz Jr y José Ortiz es el relato de una dinastía que ha redefinido el hipismo moderno.
El 2 de mayo de 2026, bajo las icónicas agujas de Churchill Downs, esta narrativa alcanzó su punto álgido cuando ambos hermanos protagonizaron el primer 1 y 2 fraternal en los 152 años de historia del Derby de Kentucky.
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El éxito de los hermanos Ortiz hunde sus raíces en Trujillo Alto, Puerto Rico. Nacidos en una familia donde el galope era el lenguaje cotidiano, Irad (1992) y José (1993) crecieron bajo la influencia de su abuelo Irad y su tío Iván, ambos jinetes profesionales.
Ambos se graduaron de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón, una institución de renombre mundial en la isla que exige a sus estudiantes no solo destreza sobre el caballo, sino también conocimientos teóricos de veterinaria y reglamentación.
Irad, el mayor por 18 meses, fue el primero en dar el salto al profesionalismo el 1 de enero de 2011 en el Hipódromo Camarero, donde rápidamente demostró que el circuito local le quedaba pequeño tras ganar 76 carreras en apenas unos meses. José siguió sus pasos poco después, iniciando una trayectoria paralela que los llevaría a conquistar el mercado más competitivo del mundo: Nueva York.
La transición a los Estados Unidos fue orquestada por Efraim Pito Rosa, un trabajador de la New York Racing Association (NYRA) y amigo de la familia, quien identificó el potencial de los jóvenes. Al llegar a Nueva York, los hermanos compartieron un pequeño apartamento y comenzaron a entrenar bajo la tutela de un mentor de lujo: Ángel Cordero Jr, el primer puertorriqueño en el Salón de la Fama.
En el garaje de Cordero, sobre un simulador de monta conocido como Equicizer, los Ortiz perfeccionaron los matices técnicos que los distinguirían: la agresividad controlada de Irad y la paciencia táctica de José.
Irad se consolidó rápidamente en 2012 gracias a la potranca Questing, logrando su primer triunfo de Grado 1 en el Coaching Club American Oaks; José, por su parte, debutó en Aqueduct en 2012 y para 2016 ya era el líder de victorias en toda Norteamérica.
Aunque comparten genética y formación, sus estilos en la pista son distintos. Irad Ortiz Jr es a menudo comparado con Cordero Jr por su estilo dominante y agresivo; es un jinete que intimida a sus rivales y posee una habilidad extraordinaria para alternar el látigo con un ritmo devastador.
Esta ferocidad le ha valido cinco Premios Eclipse como Jinete Sobresaliente (2018, 2019, 2020, 2022, 2023) y el liderato nacional de victorias de forma consecutiva desde 2017 hasta 2025.
José Ortiz, en cambio, es reconocido por sus manos silenciosas y su capacidad para ahorrar energía, un estilo que recuerda a leyendas como Pat Day. Su enfoque es más sutil; prefiere esperar el momento preciso para lanzar un ataque definitivo. Esta inteligencia táctica fue fundamental para su éxito en el Belmont Stakes de 2017 con Tapwrit y en el Preakness Stakes de 2022 con Early Voting.
A pesar de dominar casi todos los escenarios —incluyendo un récord combinado de 29 victorias en la Breeders' Cup hasta 2025—, el Derby de Kentucky se mantuvo como una asignatura pendiente para ambos durante años.
Irad había fallado en nueve intentos previos, siendo su mejor resultado un cuarto lugar con Improbable en 2019 tras una descalificación histórica. José, tras diez intentos, sumaba un segundo lugar con Good Magic (2018) y un tercero con Tacitus (2019).
La edición 152 de la Carrera por las Rosas cambió el guión para siempre.
Irad Ortiz Jr montaba al favorito Renegade (5-1), un ejemplar entrenado por Todd Pletcher que parecía destinado a la gloria. José, por el contrario, conducía a Golden Tempo, un longshot con momios de 23-1 bajo la tutela de Cherie DeVaux.
La carrera fue una lección magistral de estrategia.
Mientras Irad navegaba por el tráfico tras un inicio complicado desde el puesto 1, José mantuvo a Golden Tempo en la última posición absoluta durante gran parte del trayecto. En la curva final, José tomó la decisión audaz de abrirse paso hacia el carril exterior —llegando a estar en la línea 10— para evitar bloqueos.
En los últimos 100 metros, los dos hermanos se separaron del resto del grupo en un duelo épico. Golden Tempo superó a Renegade por apenas un pescuezo en la meta, marcando un tiempo de 2:02.27.
Al ganar el Kentucky Oaks el viernes con Always a Runner y el Derby el sábado, se convirtió en el noveno jinete en la historia en completar el doblete Oaks-Derby en el mismo año. Además, su triunfo hizo que Cherie DeVaux se convirtiera en la primera mujer en la historia en entrenar a un ganador del Derby de Kentucky.