¿Qué viene para Isaac del Toro en el 2026?
Isaac del Toro tiene, hasta el momento, siete competencias programadas para el primer semestre de la temporada 2026 después de 18 victorias este año con el UAE Team.
El joven ciclista mexicano, de 22 años, asumirá el rol principal del UAE Tour 2026, la carrera de casa del conjunto emiratí –– una de las citas más importantes del inicio de temporada––, que se disputará del 16 al 22 de febrero y competirá por primera vez en el Tour de Francia, dos de las rodadas más destacadas de su calendario.
Isaac tendrá un 2026 de mayor proyección internacional con siete carreras clave en la primera parte del año del calendario del circuito mundial. Abrirá su participación en el UAE Tour, una prueba ideal que medirá su forma temprana, antes de afrontar las clásicas de un día y vueltas por etapas.
Entre los retos más emblemáticos destacan Strade Bianche y Milano-Sanremo, dos monumentos del ciclismo donde Del Toro buscará consolidarse frente a la élite en recorridos técnicos y de gran desgaste.
A esto se suman vueltas de alto nivel como Tirreno-Adriatico e Itzulia Basque Country, competencias tradicionales para ciclistas completos, donde el mexicano puede aspirar a protagonismo en la general en etapas clave.
La temporada se completará con el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, antesala ideal para el gran objetivo del año: el Tour de Francia. Luego de su histórico desempeño en el Giro de Italia ––con el subcampeonato–– la presencia de Isaac en la rodada francesa confirma su estatus como una de las grandes figuras emergentes del ciclismo mundial y refuerza la expectativa de su papel protagónico en las Grandes Vueltas de los próximos años.
Las carreras de Isaac del Toro para 2026:
16.02 UAE Tour
07.03 Strade Bianche
09.03 Tirreno-Adriatico
21.03 Milano-Sanremo
06.04 Itzulia Basque Country
07.06 Tour Auvergne - Rhône-Alpes
04.07 Tour de Francia
De acuerdo con Joxean Fernández Matxín, director deportivo del UAE Team, el debut de Isaac del Toro en el Tour de Francia se dio de manera natural y estratégica, luego de conversaciones previas en las que valoraron distintas opciones para su calendario.
La elección de la rodada francesa respondió al interés del propio ciclista mexicano por vivir la experiencia desde un rol formativo, sin presión ni expectativas externas, donde aprovechará un contexto en el que el protagonismo recaerá en figuras consolidadas como el esloveno y número uno del mundo Tadej Pogacar, de quien busca aprender y correr la Gran Vuelta con mayor libertad.
Desde la dirección deportiva del UAE Team se ha reconocido el crecimiento de Isaac Del Toro más allá de cualquier expectativa inicial tanto por la cantidad de triunfos obtenidos (18) como por la madurez que ha mostrado en la competencia y en su comportamiento dentro del equipo.
Su actitud solidaria en carrera y su rápida evolución han reforzado la confianza del cuerpo técnico, que proyecta para 2026 un calendario de mayor exigencia, pensado no solo en buscar resultados sino como parte de un proceso gradual de formación y consolidación al más alto nivel del ciclismo profesional.