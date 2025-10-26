Isaac del Toro, los orígenes del éxito
Isaac del Toro ha regresado a sus orígenes, a la tierra que lo vio nacer: Ensenada. Ahí lo recuerdan ––Lis, su maestra de quinto de primaria; Raúl, subdirector de secundaria, y Chon, su primer entrenador––. Ellos fueron testigos presenciales de aquellos primeros pasos que anunciaban un destino singular. El niño que algunos vez corrió por esas calles hoy vuelve convertido en profeta de su tierra. Es el tercer mejor ciclista en la clasificación mundial y es recordado con el orgullo y asombro que deja el tiempo cumplido.
La Escuela Primaria La Corregidora conserva sus primeros recuerdos en un salón de clases. Isaac era un niño muy activo, siempre de buen ánimo, buen carácter. Desde entonces destacaba por su rapidez: terminaba los trabajos antes que nadie. A veces poco inquieto, es como lo recuerda su maestra Lis, pero siempre “muy buen niño”.
El salón de clases donde Isaac cursaba quinto año de primaria ––en 2014–– hoy sirve como una bodega. Bancas y escritorios apilados, capas de polvo sobre polvo. Está dentro de una zona sísmica y actualmente se encuentra en proceso de reparación. En el techo se observan trozos de palmeras que fueron azotadas por los fuertes vientos, conocidos en Ensenada como “Condición Santa Ana”, violentos aires secos que provienen del desierto.
Lis no ve a Isaac desde hace casi 10 años. Después de una década, lo primero que supo de él fue que sufrió una severa lesión en 2023, en San Marino, Italia, y que estuvo al borde de abandonar para siempre la bicicleta. Noticia que viajó hasta Ensenada. Después de años sin saber de él, se enteró este año de su participación en el Giro de Italia. “Escuchamos su nombre y su apellido no es muy común, lo reconocimos”, recuerda. Isaac del Toro se enfundaba la codiciada Maglia Rosa en la Gran Vuelta italiana, hazaña que coronó con el subcampeonato.
Este reconocimiento generó un gran entusiasmo que llevó a la subdirectora a seguirlo en redes sociales y a compartir sus logros con las nuevas generaciones de la escuela, destacando que era "uno de sus niños". Y desde ahí ha seguido su desempeño con gran emoción y orgullo.
Lis expresa emoción por haber tenido a Isaac en su aula, un sentimiento compartido por sus colegas. La escuela ha experimentado una "revolución" de interés por Isaac, con todos preguntando sobre su progreso. Lis consulta sus resultados y se mantiene informada a través de la página de fans de Isaac en Facebook, lo que demuestra el impacto y el sentido de pertenencia que el éxito de un exalumno genera en la comunidad escolar.
Empecé a seguirlo en las redes y en los periódicos, Isaac es uno de nuestros niños. En el Giro de Italia estuve en todas. Qué orgullo que lo tuve en mi aula- Lis, exmaestra de Isaac del Toro
En sus declaraciones hay reticencia a atribuirse algún mérito por el éxito de Isaac. Lis solo se considera una pequeña parte en su formación. Sin embargo, destaca el orgullo colectivo de la escuela, que tiene 103 años de antigüedad, la más antigua de Ensenada con su edificio original y que ha formado a muchas generaciones de estudiantes que ––como Isaac–– “viajan por el mundo”.
Ahí está la humildad y su sencillez. Es profeta en su tierra. Él está feliz de estar aquí.- Lis, exmaestra de Isaac del Toro
Expresa el deseo de que Isaac visite la escuela para inspirar a las nuevas generaciones, demostrándoles que pueden lograr cosas importantes. Lo considera un "muy buen ejemplo" para sus estudiantes. "Quiero que vean que él estudió aquí y pueden lograr algo así".
Aunque a veces le recomendaba mejorar su letra, Isaac era muy listo y cumplidor, "hacía las cosas porque él podía sin dificultad”.
Lis me muestra unas fotografías de Isaac cuando era niño. En una, el pequeño Isaac —de entonces 10 años de edad— mira fijamente a la cámara previo a un desfile de primavera. En otra, sostiene unas cartulinas con dibujos. Ambas imágenes forman parte del pequeño archivo de su maestra de quinto grado. Las conserva como testigos luminosos de un tiempo que se niega a desvanecerse.
"Ojalá algún día se dé una vuelta a la escuela y demostrarles a nuestros niños para que le echen ganas. Lo felicitaría y le daría un fuerte abrazo. Me gustaría mucho que los niños lo vieran y vean lo que pueden lograr".- Lis, exmaestra de Isaac del Toro
De las aulas al podio: el orgullo escolar de Isaac del Toro
Raúl Román, es subdirector del turno matutino de la secundaria diurna número 2, donde Isaac estudió. No puede evitar el brillo en sus ojos y su sonrisa cuando escucha el nombre de Isaac del Toro.
Apenas conversamos e inmediatamente se levanta de su asiento y se dirige a una oficina de junto. Regresa al poco tiempo con un documento entre las manos: el certificado de secundaria de Isaac. En el papel se lee 8.8, un promedio notable para un joven que entonces combinaba el ciclismo y los estudios, comenta el directivo.
Aunque Raúl no era directivo en ese entonces, se enorgullece de ver cómo el esfuerzo, la dedicación y el apoyo familiar, junto con la influencia de padres y docentes de la escuela, contribuyeron a la trayectoria de Isaac. La escuela sigue de cerca los logros de Isaac, publicando su trayectoria en su página de Facebook y discutiendo sus competencias con orgullo, a pesar de las diferencias horarias.
El regreso de Isaac a Ensenada ––después de cinco años sin competir en México–– es visto como una demostración de su humildad y un gran orgullo para la comunidad estudiantil. Esperan que recuerde su escuela y los visite algún día porque es considerado un campeón que ha dejado una gran huella en la juventud ciclista.
El maestro Chon y su alumno prodigio
Su primer entrenador, José Ascensión Acevedo Castellanos —mejor conocido como El Chon—, recuerda con precisión la modesta bicicleta con la que Isaac corría cuando era niño: una rodada de 22 pulgadas de mil pesos. Cuenta con orgullo que ahora Isaac vuela en el World Tour a bordo de una “nave espacial”: un modelo ligero, electrónico y cuyo precio parte desde los 15 mil dólares.
Chon se rompe a llorar cuando recuerda a Isaac de niño. Detrás de él ––en su taller de bicicletas–– cuelga una lona con dos fotografías: Una muestra a Isaac rodando con Los Pupilos de Chon; la otra, celebrando su triunfo en el Tour de l’Avenir, resultado que lo catapultó al mejor equipo del mundo. Lo demás es historia.
El Chon pasaba tres veces por semana para llevarlo a entrenar en una inconfundible camioneta rotulada con el nombre del equipo: Los pupilos de Chon. Pedalearon por caminos donde se levantaba el polvo con cada rueda, realizaban paseos por terrenos irregulares como si fueran grandes aventuras en el El Cañón de Petra, y al final para divertirse solían comer palomitas de maíz como premio a las pequeñas hazañas sobre dos ruedas.
Bajo su guía, Isaac se desarrolló durante dos años ––aproximadamente de los 7 a los 9 –– y logró su primer podio, obteniendo el primer lugar en la categoría infantil, marcando el inicio de una carrera por venir. Detalla su método de entrenamiento, que se enfoca en la diversión y el pulido de habilidades, no en la técnica.
Con orgullo revela que está formando a otro niño con características similares a las de Isaac, cuyo nombre prefiere no decir.
Su mayor consejo para El Torito sería que "nunca deje de ser niño", una cualidad que Isaac posee de forma natural y que Chon valora. En sus 17 años como entrenador su método de enseñanza siempre se sostuvo en la diversión y la alegría, en hacer del ciclismo un juego.
Mientras, los días maravillosos continúan en Ensenada. Isaac del Toro gana el campeonato nacional en su casa. Su presencia despierta las memorias. La gente que vigiló desde diferentes perspectivas sus primeros pasos se muestra orgullosa. Aquel niño sonriente; el estudiante proactivo es hoy el tercer mejor ciclista del Mundo. Su carrera apenas amanece. Todos lo saben en su tierra: habrá mucho más por festejar.