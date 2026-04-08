Isaac del Toro abandona por caída la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco
A 88 kilómetros de la meta el ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió una caída en la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco.
Del Toro se vio involucrado en una caída junto a otros cinco corredores y al ponerse de pie levantó los dos pulgares como señal de que se encontraba bien. Fue atendido por el director de su equipo, Joxean Matxin Fernández, quien constató que el mexicano presentaba una afectación en el costado derecho.
Posteriormente, tuvo que abandonar la carrera y al momento de desconoce la gravedad de la caída, a la espera de un informe oficial del equipo emiratí.
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No podía despegar el pie del pedal, lo que limitaba su movilidad y necesitó ayuda para bajarse después de la bicicleta. El mexicano presentaba raspaduras en el lado derecho y golpes que se extendían de la cintura hacia abajo.
El francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó la etapa con un tiempo de 3:38:33, seguido del español Igor Arrieta (UAE Team) y Natnael Tesfatsion (Movistar Team). El joven francés de 19 años, Paul Seixas (Decathlon), continúa al frente de la clasificación general.
Mañana se corre la Etapa 4 con salida y meta en Galdakao y un recorrido de 167.2 km.