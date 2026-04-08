SI Mexico

Isaac del Toro abandona por caída la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco

El ciclista mexicano Isaac del Toro se cayó en el kilómetro 88 de la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco, resultando con raspaduras y golpes en el costado derecho; Axel Laurance se llevó la victoria y Paul Seixas sigue líder.

Yarek Gayosso

Isaac del Toro.
Isaac del Toro. / AFP

A 88 kilómetros de la meta el ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió una caída en la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco.

Del Toro se vio involucrado en una caída junto a otros cinco corredores y al ponerse de pie levantó los dos pulgares como señal de que se encontraba bien. Fue atendido por el director de su equipo, Joxean Matxin Fernández, quien constató que el mexicano presentaba una afectación en el costado derecho.

Posteriormente, tuvo que abandonar la carrera y al momento de desconoce la gravedad de la caída, a la espera de un informe oficial del equipo emiratí.

Te podría interesar: Isaac del Toro, superhéroe sobre ruedas

No podía despegar el pie del pedal, lo que limitaba su movilidad y necesitó ayuda para bajarse después de la bicicleta. El mexicano presentaba raspaduras en el lado derecho y golpes que se extendían de la cintura hacia abajo.

El francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó la etapa con un tiempo de 3:38:33, seguido del español Igor Arrieta (UAE Team) y Natnael Tesfatsion (Movistar Team). El joven francés de 19 años, Paul Seixas (Decathlon), continúa al frente de la clasificación general.

Mañana se corre la Etapa 4 con salida y meta en Galdakao y un recorrido de 167.2 km.

Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Home/Más deporte