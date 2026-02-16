SI Mexico

Isaac del Toro abre la temporada 2026 liderando el UAE Tour

El ciclista mexicano Isaac del Toro inicia su temporada 2026 liderando el UAE Tour, que se disputará del 16 al 22 de febrero con siete etapas.

Yarek Gayosso

Isaac Del Toro iniciará la temporada 2026 como líder del UAE Tour.
Isaac Del Toro iniciará la temporada 2026 como líder del UAE Tour.

El ciclista mexicano Isaac del Toro regresa a las competencias y arranca su temporada 2026 como líder de la carrera de casa del UAE Tour, que se celebrará del 16 al 22 de febrero y contemplará siete etapas.

El mexicano afrontará el recorrido con dos totalmente llanas, dos con presencia de dunas y pequeños ascensos, una contrarreloj individual y dos llegadas en alto.

Entrevista: Isaac del Toro, superhéroe sobre ruedas

21 equipos estarán en el inicio de la carrera masculina del 16 al 22 de febrero 2026

Etapa 1: Madinat Zayed-Liwa Palace, 144 km

Madinat Zayed-Liwa Palace, 144 km (llana)
Madinat Zayed-Liwa Palace, 144 km (llana)

La primera etapa recorre 45 kilómetros por carreteras rectas hasta Liwa y se adentra luego en una exigente zona de dunas, con dos vueltas al circuito de Moreeb Dune, repleto de fuertes pendientes, antes de regresar a la meta. Hacia el final hay una recta decisiva en subida.

Etapa 2: Al Hudayriyat Island-Al Hudayriyat Island, 12.2 km

Etapa 2: Al Hudayriyat Island-Al Hudayriyat Island, 12,2 km.
Etapa 2: Al Hudayriyat Island-Al Hudayriyat Island, 12.2 km.

La segunda etapa es una contrarreloj individual se de disputa íntegramente en la Isla de Al Hudayriyat. El recorrido es totalmente llano y muy rápido, con pocas curvas cerradas y dos giros en U que no deberían impedir altas velocidades si el viento lo permite. En los kilómetros finales predominan las curvas amplias.

Etapa 3: Umm Al Quwain-Jebel Mobrah, 183 km

Etapa 3: Umm Al Quwain-Jebel Mobrah, 183 km
Etapa 3: Umm Al Quwain-Jebel Mobrah, 183 km

La primera etapa de monta del Tour combina un tramo desértico ondulado con 20 kilómetros de ascenso continuo, incluye 15 kilómetros decisivos con rampas.

Etapa 4: Fujairah-Fujairah, 182 km

Etapa 4: Fujairah-Fujairah, 182 km.
Etapa 4: Fujairah-Fujairah, 182 km.

La etapa parte de Fujairah y atraviesa Hatta y Masfut, cruza el desierto de las montañas Hajar y pasa por varios emiratos. El recorrido es por carreteras anchas y bien pavimentadas, con viento y arena como posibles factores y termina con un kilómetro final en una amplia avenida.

Etapa 5: Dubai-Hamdan Bin Mohammed University, 166 km

Etapa 5: Dubai-Hamdan Bin Mohammed University, 166 km.
Etapa 5: Dubai-Hamdan Bin Mohammed University, 166 km.

La etapa en Dubai sale de la ciudad hacia el desierto y pasa por lugares emblemáticos como la pista de ciclismo de Al Qudra y el hipódromo de Meydan. El recorrido transcurre por carreteras amplias y rectas con grandes rotondas bien pavimentas y culmina en una avenida de 700 metros de recta final.

Etapa 6: Al Ain Museum-Jebel Hafeet, 168 km

Etapa 6: Al Ain Museum-Jebel Hafeet, 168 km.
Etapa 6: Al Ain Museum-Jebel Hafeet, 168 km.

La clásica etapa de montaña del Tour recorre Al Ain y sus principales puntos de referencia antes de adentrarse en el desierto y regresar a Green Mubazzarah. Al final incluye un breve descenso antes de la rampa sobre asfalto recto

Etapa 7: Zayed N. Museum- Abu Dabi, 149 km

Etapa 7: Zayed N. Museum- Abu Dabi, 149 km.
Etapa 7: Zayed N. Museum- Abu Dabi, 149 km.

La etapa recorre Abu Dhabi. Hacia los kilómetros finales se presenta una carretera ancha con grandes medias curvas que conducen a la línea de meta en asfalto.

UAE Team Emirates - XRG (WT)

  • DEL TORO Isaac
  • HERREGODTS Rune
  • VERMEERSCH Florian
  • MOLANO Juan Sebastián
  • YATES Adam
  • POLITT Nils
  • VERMAERKE Kevin

¿A qué hora ver la carrera de Isaac del Toro?

  • Carrera: UAE Tour 2026
  • Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026
  • Hora: 13:10 horas, aproximadamente a las 03:10 horas, tiempo del centro de México.
Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

