Isaac del Toro abre la temporada 2026 liderando el UAE Tour
El ciclista mexicano Isaac del Toro regresa a las competencias y arranca su temporada 2026 como líder de la carrera de casa del UAE Tour, que se celebrará del 16 al 22 de febrero y contemplará siete etapas.
El mexicano afrontará el recorrido con dos totalmente llanas, dos con presencia de dunas y pequeños ascensos, una contrarreloj individual y dos llegadas en alto.
Entrevista: Isaac del Toro, superhéroe sobre ruedas
21 equipos estarán en el inicio de la carrera masculina del 16 al 22 de febrero 2026
Etapa 1: Madinat Zayed-Liwa Palace, 144 km
La primera etapa recorre 45 kilómetros por carreteras rectas hasta Liwa y se adentra luego en una exigente zona de dunas, con dos vueltas al circuito de Moreeb Dune, repleto de fuertes pendientes, antes de regresar a la meta. Hacia el final hay una recta decisiva en subida.
Etapa 2: Al Hudayriyat Island-Al Hudayriyat Island, 12.2 km
La segunda etapa es una contrarreloj individual se de disputa íntegramente en la Isla de Al Hudayriyat. El recorrido es totalmente llano y muy rápido, con pocas curvas cerradas y dos giros en U que no deberían impedir altas velocidades si el viento lo permite. En los kilómetros finales predominan las curvas amplias.
Etapa 3: Umm Al Quwain-Jebel Mobrah, 183 km
La primera etapa de monta del Tour combina un tramo desértico ondulado con 20 kilómetros de ascenso continuo, incluye 15 kilómetros decisivos con rampas.
Etapa 4: Fujairah-Fujairah, 182 km
La etapa parte de Fujairah y atraviesa Hatta y Masfut, cruza el desierto de las montañas Hajar y pasa por varios emiratos. El recorrido es por carreteras anchas y bien pavimentadas, con viento y arena como posibles factores y termina con un kilómetro final en una amplia avenida.
Etapa 5: Dubai-Hamdan Bin Mohammed University, 166 km
La etapa en Dubai sale de la ciudad hacia el desierto y pasa por lugares emblemáticos como la pista de ciclismo de Al Qudra y el hipódromo de Meydan. El recorrido transcurre por carreteras amplias y rectas con grandes rotondas bien pavimentas y culmina en una avenida de 700 metros de recta final.
Etapa 6: Al Ain Museum-Jebel Hafeet, 168 km
La clásica etapa de montaña del Tour recorre Al Ain y sus principales puntos de referencia antes de adentrarse en el desierto y regresar a Green Mubazzarah. Al final incluye un breve descenso antes de la rampa sobre asfalto recto.
Etapa 7: Zayed N. Museum- Abu Dabi, 149 km
La etapa recorre Abu Dhabi. Hacia los kilómetros finales se presenta una carretera ancha con grandes medias curvas que conducen a la línea de meta en asfalto.
UAE Team Emirates - XRG (WT)
- DEL TORO Isaac
- HERREGODTS Rune
- VERMEERSCH Florian
- MOLANO Juan Sebastián
- YATES Adam
- POLITT Nils
- VERMAERKE Kevin
¿A qué hora ver la carrera de Isaac del Toro?
- Carrera: UAE Tour 2026
- Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026
- Hora: 13:10 horas, aproximadamente a las 03:10 horas, tiempo del centro de México.