¡Hazaña mexicana! Isaac del Toro, campeón de la Vuelta a Burgos 2025
Isaac del Toro se coronó campeón de la Vuelta a Burgos 2025 tras superar una serie de adversidades a lo largo de la competencia, demostrando una determinación y capacidad de recuperación dignas de admiración.
El ciclista mexicano de 21 años vivió una carrera intensa desde la primera jornada, donde una caída lo relegó del grupo puntero. Sin embargo, lejos de rendirse, comenzó una remontada constante que culminaría con un desenlace emocionante en la última etapa.
¿Cómo fue el triunfo de Isaac del Toro en la Vuelta a Burgos?
Cuando todo parecía bajo control, a solo 15 kilómetros de la meta final en el exigente ascenso a las Lagunas de Neila, Del Toro sufrió un percance mecánico: un daño en la rueda trasera durante el descenso, que lo obligó a cambiar de bicicleta. Esta maniobra le costó cerca de 40 segundos respecto a los líderes y pareció comprometer sus opciones de victoria. Pero el “Torito” no bajó los brazos. Con determinación, lanzó un ataque feroz y logró alcanzar a Giulio Ciccone, con quien protagonizó un cerrado duelo. Aunque el italiano se llevó el triunfo de etapa, no fue suficiente para arrebatarle el liderato general a Del Toro.
Con un tiempo total de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos, Del Toro se impuso en la clasificación general con una ventaja de 19 segundos sobre el italiano Lorenzo Fortunato, quien fue tercero en la etapa final y segundo en la general. El podio lo completó el francés Léo Bisiaux, a 25 segundos del mexicano.
Uno de los momentos más destacados de la actuación de Del Toro fue su impresionante avance en la clasificación general: tras la caída del primer día, llegó a escalar 44 posiciones en una sola jornada, lo que le permitió ingresar nuevamente al top 10 para el jueves.
A partir de allí, se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la carrera.
Con esta victoria, Isaac del Toro suma su triunfo número 12 como profesional e inscribe su nombre junto al de otros grandes ciclistas latinoamericanos que han conquistado la Vuelta a Burgos, como Nairo Quintana, Iván Ramiro Sosa y Mauricio Soler.
Una sonrisa amplia y una voluntad inquebrantable marcaron el camino del joven mexicano hacia un título que quedará en la memoria del ciclismo internacional.