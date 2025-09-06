Isaac del Toro correrá el Gran Premio Industria y Artesanado de Larciano
El ciclista mexicano Isaac del Toro competirá este domingo en el Gran Premio Industria y Artigianato, una clásica italiana de un día en a la categoría UCI 1.Pro, que se disputará en Italia.
La carrera tendrá un recorrido de 196.3 kilómetros, con salida y meta en la localidad de Larciano e incluirá la exigente subida a San Baronto, una de las secciones clave del trazado.
También te puede interesar: Isaac del Toro, superhéroe sobre ruedas.
Del Toro, integrante del UAE Team Emirates, parte como uno de los favoritos al triunfo, junto al actual campeón defensor, el suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), quien intentará revalidar el título este fin de semana. El italiano Christian Scaroni (Astana Team) es otro de los contendientes destacados y quien también buscará imponerse ante su público.
El recorrido se abrirá con un circuito llano de 13.9 km, que los corredores completarán en cuatro ocasiones, antes de afrontar dos vueltas al circuito de Vinci (29.1 km), donde aparecerá la ascensión al Fornello.
A partir del kilómetro 113.8, comenzará la fase decisiva con tres giros al exigente circuito de San Baronto (27.5 km). La última subida a San Baronto se coronará a solo 6 kilómetros de la meta, lo que probablemente definirá al ganador antes del regreso al centro de Larciano.
Actualmente, Isaac del Toro ocupa el sexto lugar en el ranking mundial y buscará su décima victoria de la temporada. Su triunfo más reciente fue en la Vuelta a Burgos, el mes pasado. Además, el mexicano ya está confirmado para representar a su país en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre.