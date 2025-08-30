Isaac del Toro correrá la Clásica de Bretaña; busca su décima victoria de la temporada
Isaac del Toro correrá la Clásica de Bretaña este domingo 31 de agosto.
El mexicano regresa tras su dramática victoria en la Vuelta a Burgos, donde una caída en la primera etapa parecía alejarlo de cualquier posibilidad de subir al podio. Han pasado tres semanas desde que logró su noveno triunfo de la temporada, y su reaparición será en la Clásica de Bretaña, penúltima prueba del calendario WorldTour en Europa.
La carrera de un día contará con un recorrido de 261 kilómetros. Con 4 mil 750 metros de desnivel positivo. El recorrido atraviesa una treintena de localidades. El pelotón finalizará su carrera en el circuito de Plouay con la subida a Rostervel, que debería ser decisiva a 9 kilómetros de la meta. La legendaria subida a Lezot será el penúltimo obstáculo a superar, a 4 kilómetros de la meta, antes del corto ascenso a Kerscoulic.
Isaac del Toro actualmente ocupa el sexto puesto del ránking mundial.
Uno de los ciclistas a seguir será el suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), 17 del ranking mundial y ganador de la edición de 2024.
En el equipo de Isaac del Toro, el UAE Team, están confirmados: el suizo Jan Christen, el belga Tim Wellens, el italiano Alessandro Covi, el francés Pavel Sivakov, el estadounidense Brandon Mcnulty y el ecuatoriano Jhonatan Narváez.
La Clásica de Bretaña es una carrera ciclista de un día en Francia, que se caracteriza por un recorrido exigente con cotas cortas y caminos sinuosos. Se celebra a finales de la temporada europea y sirve como una prueba estratégica de preparación para ciclistas que aspiran al Campeonato Mundial.