Isaac del Toro cumple este viernes 23 años con una cuenta pendiente en el Giro de Italia y la posibilidad de regresar al Tour de Francia, dos carreras que podrían coincidir en su calendario de 2027, aunque para eso tendría que apartarse del modelo de formación que el UAE Team Emirates-XRG ha seguido con sus jóvenes.

El ensenadense dejó de ser una revelación en 2026 y confirmó que puede pelear por las grandes vueltas frente a los mejores del pelotón.

Te puede interesar: Formar al próximo Isaac del Toro cuesta 2.5 millones de pesos al año

Con 33 victorias como profesional y dos podios en las carreras de tres semanas, Del Toro apunta ahora a convertirse en el primer mexicano en ganar una de ellas, aunque sus aspiraciones deberán ajustarse a los planes de la escuadra más poderosa del ciclismo, que tiene en el esloveno Tadej Pogacar como su principal figura.

¿Qué ganó Del Toro en 2026?

Del Toro ganó seis carreras menos que en 2025, cuando sumó 18 victorias, dos de ellas en los campeonatos nacionales, pero subió la categoría de sus triunfos en su tercera temporada como profesional, con 10 de sus 12 victorias en competencias del WorldTour, la máxima categoría del ciclismo internacional.

El bajacaliforniano ganó las clasificaciones generales del UAE Tour, la Tirreno-Adriático, el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, antes conocido como Critérium del Dauphiné, y el Tour de Alemania. También ganó el Gran Premio de Montreal y terminó tercero en la Strade Bianche.

Ni siquiera una caída en la Vuelta al País Vasco, en abril, que lo sacó de competencia durante casi dos meses, le impidió firmar la mejor temporada de su carrera.

En julio se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la clasificación general del Tour de Francia. Terminó tercero, a nueve minutos y 42 segundos de Pogacar, y ganó el maillot blanco como mejor joven de la carrera, una distinción que Raúl Alcalá consiguió en 1987. Con su victoria en la segunda etapa, en Barcelona, también terminó con 36 años sin un triunfo mexicano en la ronda francesa.

En septiembre, Del Toro fue sexto en la contrarreloj individual y quinto en la prueba de ruta de los Campeonatos Mundiales de Montreal, en esta última a 14 segundos del estadounidense Brandon McNulty, ganador del título.

Por segundo año consecutivo cerró tercero en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), solo detrás de Pogacar y del belga Remco Evenepoel, y sus resultados le valieron un segundo Premio Nacional de Deportes consecutivo en la categoría profesional.

¿Qué aprendió en el Giro y en el Tour?

En una entrevista reciente en el podcast Cracks, el mexicano recordó cómo asumió el liderazgo del UAE en el Giro de Italia de 2025. El abandono de su compañero Juan Ayuso cambió los planes del equipo y en los últimos cuatro días de competencia Del Toro se convenció de que debía ganar la carrera. Perdió el liderato ante el británico Simon Yates en la penúltima etapa, después de vestir la maglia rosa durante 11 jornadas.

Más allá de la derrota, Del Toro reconoció que antes de aquella experiencia no se creía capaz de pelear por la general de una gran vuelta y que salió de Italia convencido de que podía hacerlo.

En el Tour de Francia de 2026 encontró un reto distinto, trabajar para Pogacar. El mexicano explicó que ser el segundo hombre del equipo implica mantenerse alerta, anticipar los riesgos de la carrera y proteger al líder, responsabilidades que comparó con las de un director ejecutivo.

Sin la presión de encabezar al UAE, disfrutó su debut en Francia y aprovechó las tres semanas para aprender de la naturalidad con la que Pogacar resuelve las situaciones de carrera. Terminó en el podio mientras cumplía su trabajo de apoyo al esloveno.

¿Giro o Tour en 2027?

Desde su llegada al UAE en 2024, el mexicano ha corrido una gran vuelta por temporada. Debutó en la Vuelta a España, fue segundo en el Giro de Italia y tercero en el Tour de Francia.

Joxean Fernández "Matxin", responsable deportivo del UAE, señaló al medio especializado Domestique que prefiere que sus ciclistas no disputen dos grandes vueltas en una misma temporada antes de los 24 años, aunque también toma en cuenta la experiencia de cada corredor.

Te puede interesar: Emilio Rodríguez, el prospecto de AR Monex que seguirá la ruta de Del Toro en UAE

Pogacar esperó hasta su sexta temporada como profesional, en 2024, para correr el Giro y el Tour el mismo año y ganó ambos. Del Toro empezará en 2027 apenas su cuarta campaña.

El UAE quiere ganar las tres grandes vueltas de la próxima temporada, algo que logró el Jumbo-Visma en 2023 y el reparto de sus líderes definirá el papel del mexicano. En el Giro tendría la oportunidad de encabezar al equipo y buscar su primer título, y en el Tour, la de seguir aprendiendo junto a Pogacar.

El UAE dará a conocer su calendario el 18 de diciembre, durante su presentación en Benidorm, España.