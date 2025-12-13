Isaac del Toro cumplirá su sueño de correr el Tour de Francia
El ciclista mexicano Isaac del Toro confirmó que disputará por primera vez el Tour de Francia, una meta que definió como “un sueño” desde su infancia y que ahora está listo para cumplir. El anuncio se dio este sábado en Benidorm, España, donde se encuentra concentrado con el UAE Team Emirates de cara a la próxima temporada.
“Es algo que siempre quise”, expresó el pedalista de 22 años, quien también reveló que su calendario incluirá competencias de alto nivel como la Milán-San Remo, la Itzulia (Vuelta al País Vasco) y el Critérium del Dauphiné, además de otras pruebas clave antes de la Grande Boucle.
Del Toro, quien fue subcampeón del Giro de Italia en la edición pasada, se mostró entusiasmado por compartir carreras con el esloveno Tadej Pogacar, líder de su equipo y una de las grandes figuras del ciclismo mundial. “Trataré de disfrutarlo, porque no se trata de estar siempre con él, sino también de disfrutar del ciclismo”, señaló.
Orgulloso de representar a México en el pelotón internacional, el ciclista originario de Ensenada destacó la importancia de portar los colores nacionales. “Es especial ver una bandera mexicana en el pelotón, me siento muy orgulloso”, afirmó.
Aunque reconoció que el Giro de Italia es una carrera especial para él y que sueña con ganarla algún día, Del Toro aseguró haber aprendido de la edición anterior, en la que vistió la maglia rosa durante 11 días, antes de que el británico Simon Yates le arrebatara el triunfo final. “Aprendí por qué se me escapó”, admitió.
Respecto al Tour de Francia, el mexicano fue claro al señalar que su participación tendrá un enfoque formativo. “Disputar el Tour es necesario para conocer la carrera y poder intentar ganarla algún día”, explicó. Sin ponerse presión, no ocultó su ambición: “Claro que me gustaría llegar algún día al nivel de Tadej”.
Del Toro también subrayó que el UAE Team Emirates tiene objetivos elevados para la próxima temporada. “Queremos competir al máximo en diferentes escenarios. En el Tour se trata más de aprender que de intentar desempeñar un papel más importante”, comentó, al tiempo que confesó su deseo de ganar el Campeonato Nacional de México para correr el Tour con el maillot tricolor.
Antes de su debut en el Tour de Francia, el mexicano tendrá un calendario intenso que incluye el Tour de Emiratos Árabes Unidos, la Strade Bianche, la Milán-San Remo, la Tirreno-Adriático, la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, antesala tradicional de la ronda francesa.