Isaac del Toro tomará el mando: será líder del UAE Tour 2026
Isaac del Toro asumirá el papel de único líder en el UAE Tour 2026.
El joven ciclista mexicano asumirá el rol principal de la carrera de casa del conjunto emiratí, una de las citas más importantes del inicio de temporada, que se disputará del 16 al 22 de febrero, confirmó su equipo a Sports Illustrated México.
El equipo encabezado por el director deportivo Joxean Fernández Matxin decidió apostar plenamente por Del Toro cuyo rendimiento en su segundo año como profesional generó altas expectativas por los 18 triunfos en la temporada 2025.
Al mismo tiempo, el equipo optó por otorgar mayor libertad de calendario a Joao Almeida, quien finalmente competirá en sus pruebas favoritas del inicio de la temporada portuguesa: la Figueira Champions Classic (14 de febrero) y la Volta ao Algarve (18–22 de febrero).
El polaco Tadej Pogacar, no estará presente en ninguna de estas carreras. El doble ganador del Tour de Francia tiene previsto iniciar su campaña 2026 directamente en Strade Bianche, siguiendo un plan de preparación similar al de las temporadas anteriores, pero aún más concentrado en sus grandes objetivos.
La estrella mexicana destacó con 18 victorias este año, una de las más importantes fue el subcampeonato en el Giro de Italia, llegó al tercer lugar del ránking mundial de la UCI––a sus 21 años–– y ayudó a que el equipo rompiera récord histórico para acercase al centenar de victorias. Además, cerró su temporada con los títulos nacionales en contrarreloj y en ruta, en Ensenada, su tierra de origen.
El futuro de Isaac del Toro seguirá en ascenso en 2026. El ciclista mexicano será uno de los líderes del UAE Team Emirates para la temporada 2026, y comandará al equipo en alguna de las tres Grandes Vueltas del próximo año: Giro de Italia —de cuya edición 2025 es subcampeón—, el Tour de Francia o la Vuelta a España. Así lo confirmó en octubre su agente Alex Carrera en entrevista vía telefónica desde Roma a este medio.
Próximamente, el equipo emiratí anunciará el calendario de Isaac del Toro para la campaña 2026.