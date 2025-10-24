Isaac del Toro, el niño que volvió a casa convertido en leyenda
Isaac del Toro está en casa. El ciclista mexicano volvió a competir en Ensenada, su tierra natal. Con su gente y se enfundó el jersey que lo acredita como campeón nacional contrarreloj.
De figura espigada, alto y una ligera sonrisa. Isaac se abría paso entre la multitud que se agalopaba a su alrededor. Las cámaras de los celulares apuntaban hacia él. Todos querían un recuerdo del subcampeón del Giro de Italia.
La afición de Ensenada quería eternizar el instante de cualquier modo: una mano extendida, un autógrafo o una fotografía arrebatada. Muchos sin lograrlo; otros con la gloria estampada.
Todo para comprobar que su ídolo era tan humano como cualquiera, pese a que sus triunfos en Europa digan lo contrario y sus resultados parecieran de otro mundo después de una temporada con 17 victorias y el subcampeonato en una de las Grandes Vueltas.
"Nunca había estado tan nervioso como hoy. Estoy muy agradecido con todos por cumplir este sueño. Muchas gracias por venir y felicidades a todos por esto".- Isaac del Toro, ciclista mexicano
"Hoy fue un día precioso compitiendo en nuestras carreteras. Fue una gran alegría y orgullo haber conseguido el título aquí".- Isaac del Toro, ciclista mexicano
Entre abrazos y sonrisas Eder Frayre también estaba ahí, compartiendo el podio con su paisano de 21 años, aquel con quien alguna vez Isaac, siendo niño soñó con emularlo. Hoy, ambos, compartirán podio en la prueba contrarreloj.
"Significa muchísimo compartir podio con él", cuenta Frayre con una sonrisa. Aún recuerda, como si fuera ayer aquellos entrenamientos con aquel niño que soñaba en grande. "Con Isaac hablaba cosas sobre el futuro que parecían fantasiosas y hoy están hechas realidad". Lo que siente por él es orgullo. Un orgullo sereno y profundo.
Su presencia significa un impulso para la niñez y la juventud. "Vimos el desarrollo de Isaac desde que estaba en infantiles corriendo con Los Pupilos de Chon", confiesa Ulises, un aficionado que sigue la carrera de Isaac desde la infancia. Y, ahora, les emociona ver cómo con su ejemplo cada vez hay más ciclistas siguiendo su camino.
Para Bernardo de la Garza, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, la figura de Isaac trasciende el ciclismo. "Isaac es un atleta de nivel mundial, estamos acostumbrados a verlo en la tele". Dice que Isaac deja una huella profunda ahí donde compite. "Lo que él aporta al desarrollo del deporte es gigante".
Y basta con ver a decenas de jóvenes esperando al campeón mexicano, coreando su nombre y lo acompañan con aplausos a cada kilómetro sobre las carreteras de Ensenada, ahí donde el viento huele a sal.