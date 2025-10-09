SI Mexico

Isaac del Toro, entre los favoritos en la Gran Piemonte

Isaac del Toro parte como uno de los favoritos para ganar la Gran Piemonte este jueves 9 de octubre. El mexicano busca su victoria número 15 del año, tras brillar en clásicas italianas como el Giro dell'Emilia.

Yarek Gayosso

Isaac del Toro terminó en la séptima posición del Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda.
Isaac del Toro terminó en la séptima posición del Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda. / AFP

Isaac del Toro parte como uno de los favoritos para ganar la Gran Piemonte este jueves 9 de octubre en búsqueda de su victoria número 15 de la temporada.

El ciclista mexicano ha ganado seis clásicas italianas, incluyendo la Milán-Turín y el Giro dell'Emilia, además del segundo lugar en el Giro de Italia y los 11 días con la Maglia Rosa

El recorrido de una de las grandes citas del calendario cuenta con 179 kilómetros con salida en Dogliani y llegada en la localidad italiana de Acqui Terme. Los ascensos al Bric della Forma, Rocchetta Palafea y el doble paso por Castelletto d’Erro endurecerán la prueba.

Esta prueba es una de las carreras de un día más antiguas e históricas de Italia. La primera edición se celebró en 1906, y desde entonces ha sido una cita tradicional de final de temporada, a menudo utilizada como calentamiento previo a Il Lombardia.

Entre las destacadas figuras que tomarán la salida resaltan ciclistas como Neilson Powless, defensor del título.

También te puede interesar: Isaac del Toro, superhéroe sobre ruedas

Isaac del Toro correrá la Gran Piemonte.
Isaac del Toro correrá la Gran Piemonte. / Gran Piemonte.
Isaac del Toro correrá la Gran Piemonte.
Isaac del Toro correrá la Gran Piemonte. / Gran Piemonte
Isaac del Toro correrá la Gran Piemonte.
Isaac del Toro correrá la Gran Piemonte. / Gran Piemonte.
Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Home/Más deporte