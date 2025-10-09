Isaac del Toro, entre los favoritos en la Gran Piemonte
Isaac del Toro parte como uno de los favoritos para ganar la Gran Piemonte este jueves 9 de octubre en búsqueda de su victoria número 15 de la temporada.
El ciclista mexicano ha ganado seis clásicas italianas, incluyendo la Milán-Turín y el Giro dell'Emilia, además del segundo lugar en el Giro de Italia y los 11 días con la Maglia Rosa.
El recorrido de una de las grandes citas del calendario cuenta con 179 kilómetros con salida en Dogliani y llegada en la localidad italiana de Acqui Terme. Los ascensos al Bric della Forma, Rocchetta Palafea y el doble paso por Castelletto d’Erro endurecerán la prueba.
Esta prueba es una de las carreras de un día más antiguas e históricas de Italia. La primera edición se celebró en 1906, y desde entonces ha sido una cita tradicional de final de temporada, a menudo utilizada como calentamiento previo a Il Lombardia.
Entre las destacadas figuras que tomarán la salida resaltan ciclistas como Neilson Powless, defensor del título.