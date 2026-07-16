Isaac del Toro esquiva caída masiva y se mantiene en el top 10 del Tour de Francia 2026
Pese a una caída masiva en la recta final, Isaac del Toro logró salir sin rasguños y cerrar la etapa 12 dentro del top 10 de la clasificación general del Tour de Francia 2026. Además, el mexicano se reafirmó en el tercer puesto de la clasificación juvenil y recortó una ligera distancia respecto al líder.
La actividad de este jueves 16 de julio constó de un recorrido llano de 179.1 kilómetros. El tramo comenzó desde el antiguo circuito de la Fórmula 1 de Nevers Magny-Cours y terminó en la localidad de Chalon-sur-Saône.
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"El Torito", desde el inicio, logró posicionarse dentro del pelotón principal. Desde esa posición le siguió el paso a su compañero de equipo, UAE Team Emirates, y actual líder de la competencia, Tadej Pogačar.
Fue a tan solo 300 metros de la meta donde aparecieron los problemas. En la disputa por el sprint final, varios ciclistas colisionaron, provocando un cierre accidentado. Aun así, el mexicano pudo esquivar las caídas y, con el objetivo de despejar el camino, pero también en un acto de compañerismo, se dio el tiempo de levantar algunas de las bicicletas que habían quedado atravesadas sobre la ruta.
Al final, el belga Tim Merlier, de Soudal Quick-Step, se llevó la victoria de la etapa. Por su parte, Del Toro finalizó en el lugar 59 del día con un tiempo de 03:38:53.
Del Toro, con paso firme en los primeros lugares
Con este resultado, el ciclista azteca se colocó en la séptima posición general, a una distancia de 5 minutos y 8 segundos del esloveno Tadej Pogačar, quien no ha soltado el jersey amarillo de líder desde la etapa 6.
- T. Pogačar (UAE Team Emirates): 43:04:01 (Líder general)
- J. Vingegaard Hansen (Visma-Lease a Bike): + 3m 36s
- R. Evenepoel (Soudal Quick-Step): + 4m 06s
- J. Ayuso (UAE Team Emirates): + 4m 22s
- P. Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale): + 4m 35s
- F. Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe): + 4m 44s
- I. del Toro (UAE Team Emirates): + 5m 08s
Además, en la lucha por el jersey blanco de la clasificación de jóvenes, el representante tricolor se mantuvo en la tercera posición. Solo se encuentra a 46 segundos del español Juan Ayuso, con lo que logró recortar dos segundos de diferencia respecto al día anterior.
- J. Ayuso: 43:08:23 (Líder juvenil)
- P. Seixas: + 13s
- I. del Toro: + 46s
¿Cómo será el recorrido de la etapa 13?
La siguiente etapa se desarrollará este viernes 17 de julio, con un exigente recorrido de 205.8 kilómetros que irá desde la comunidad de Dole hasta Belfort. Para esta ocasión, los competidores se enfrentarán a un circuito ondulado que cerrará con los ascensos y dos descensos al Col de la Croix y al Ballon d'Alsace.