Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini, su tercer triunfo en una semana
Después de la victoria de Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) en Toscana, este jueves se coronó en la Coppa Sabatini.
El mexicano se fugó a 10 kilómetros y cerró con un sprint hacia la meta para ganarle a Benjamin Thomas y Ben Granger. Esta es la décimo segunda victoria de la temporada para el bajacaliforniano, de 21 años, y la tercera en una semana.
El recorrido de la Copa Sabatini 2025 comenzó desde el estadio municipal, con una corta sección neutralizada antes de iniciar la salida oficial y un tramo llano inicial que condujo de regreso a Peccioli.
Isaac Del Toro continúa su impresionante cosecha de victorias, con el triunfo el domingo en el GP Industria & Artigianato y ayer en el Tour de Toscana, el mexicano sigue invicto en estos clásicos italianos de fin de temporada.
Actualmente, Isaac del Toro ocupa el sexto lugar en el ranking mundial y está confirmado para representar a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre.