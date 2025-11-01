Isaac del Toro gana el Premio Nacional de Deportes tras una temporada histórica
Isaac del Toro ganó el Premio Nacional de Deportes 2025 en la categoría de Deporte Profesional.
La estrella mexicana destacó con triunfos como el subcampeonato en el Giro de Italia, llegó al tercer lugar del ránking mundial de la UCI––a sus 21 años–– y ayudó a que el equipo rompiera récord histórico de 95 victorias. Además, cerró su temporada con el título nacional en contrarreloj y en ruta, el pasado fin de semana en Ensenada, su tierra de origen.
Esta temporada Isaac se consolidó como uno de los mejores ciclistas del World Tour no solo con títulos sino con un ascenso meteórico que lo coloca en la élite del ciclismo del mundo. Isaac pondrá su nombre junto a leyendas del deporte profesional como Lorena Ochoa, Gustavo Ayón, Renata Zarazúa o Jorge Cantú.
A partir de 2004, el PND se abrió a deportistas profesionales gracias a las modificaciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.Los ganadores del PND en la categoría de Deporte Profesional no reciben el estímulo económico en turno;solo el diploma y medalla que se entrega en una ceremonia encabezada por la Jefa del Ejecutivo.
En la categoría de Deporte no profesional ganaron Andrea Becerra Arizaga (tiro con arco), Alegna González (atletismo), Uziel Muñoz (atletismo) y Osmar Olvera Ibarra (Clavados).
El doble medallista olímpico Osmar Olvera vuleve a ganar por segundo año consecutivo. En esta ocasión por su título mundial desde el trampolín de tres metros en Singapur. A sus 21 años de edad es el mexicano más condecorado en la historia de los Mundiales. Con un total de 8 medallas, cuatro de ellas obtenidas recientemente en Singapur.
El PND se otorga a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado en el ámbito deportivo durante el período comprendido entre el16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025. Es por esa razón que el título mundial recién obtenido por la ciclista mexicana Yareli Acevedo, el pasado 26 de octubre, no entra en la nominación de este año en curso.
La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, entregará los premios el próximo 20 de noviembre de este año, en el marco de los festejos conmemorativos del Aniversario de la Revolución Mexicana.
MÁS PREMIOS
En deporte paralímpico: Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Aneth Machado Plata.
Entrenador: Alejandro Laberdesque Vázquez y Karen Selene Montellano Ruvalcaba.
Juez/Árbitro: Araceli Ornelas Caballero y Leslie Selene Velasco González.
Trayectoria: Gabriela Agúndez, Donovan Carrillo, José Arnulfo Castorena y Maria Lorena Ramirez Nahueachi.
Fomento al deporte: Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez.