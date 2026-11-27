Isaac del Toro, quien cerró la temporada 2026 como el tercer mejor corredor del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), podría conseguir con sus resultados los boletos olímpicos de los mismos ciclistas que necesitará en su equipo para buscar en Los Ángeles 2028 la primera medalla de México en la prueba de ruta.

"Sí, tiene la intención de ir a Los Ángeles", explicó Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sobre los planes olímpicos del ensenadense, quien conversó con él durante el Campeonato Mundial de Montreal, en septiembre.

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Para llegar a la cita de 2028, Del Toro tendrá que concretar la clasificación, coordinar su preparación con su equipo, el UAE Team Emirates-XRG, y tomar la decisión definitiva.

"Isaac no lo puede hacer solo", advirtió Pacheco.

¿Cómo pueden los puntos de Del Toro clasificar a sus compañeros?

Las plazas olímpicas del ciclismo de ruta se asignan a los comités olímpicos nacionales y no directamente a los corredores.

El principal mecanismo de clasificación para Los Ángeles 2028 será el ranking mundial por naciones de la UCI, que considera los resultados en competencias internacionales, incluidos los que consiguen los ciclistas con sus equipos profesionales. El periodo clasificatorio comenzó el 20 de octubre de 2026 y está previsto de que termine el 19 de octubre de 2027.

Los cinco primeros países podrán llevar a cuatro corredores; del sexto al décimo, a tres; del undécimo al vigésimo, a dos, y del vigésimo primero al cuadragésimo tercero, a uno. México necesita terminar entre las 20 mejores naciones para conseguir por esta vía al menos una plaza adicional a la que podría ocupar Del Toro.

Antes del Mundial de Montreal, México ocupaba el duodécimo lugar del ranking por países con 7,819 puntos, de los cuales 6,621.46 eran de Del Toro, casi el 85 por ciento del total. Aunque esos puntos son anteriores al periodo clasificatorio olímpico, dimensionan cuánto depende el ciclismo mexicano de sus resultados.

El Mundial y el Campeonato Panamericano de 2027 también ofrecerán vías alternativas para obtener una plaza si México no la consigue por el ranking.

¿Quién acompañaría a Del Toro?

La distancia entre Del Toro y el resto de los corredores mexicanos quedó a la vista en Montreal, en la que terminó quinto en la prueba de ruta y ninguno de sus cinco compañeros llegó a la meta.

A diferencia de las potencias, México no tiene otros corredores consolidados en el WorldTour que puedan acompañar a su líder.

"Se premia individual, pero es un equipo", explicó Pacheco.

Los compañeros son clave para controlar las escapadas, proteger al líder del viento y reducir su desgaste antes de los momentos decisivos de una carrera. La incorporación de jóvenes mexicanos a estructuras internacionales, como Emilio Rodríguez, quien se incorporará el 7 de diciembre al equipo de desarrollo del UAE, y el regreso de la Vuelta a México en 2027 son oportunidades para ampliar la base de corredores con experiencia internacional.

Del Toro, con contrato con la escuadra emiratí hasta 2031, deberá compaginar sus compromisos profesionales con la preparación olímpica. Pacheco explicó que la Conade concentrará su apoyo en los compromisos de representación nacional y en la preparación de los ciclistas que puedan acompañarlo.

El tricolor podría disputar dos pruebas en Los Ángeles. Además de la ruta, está la contrarreloj individual, en la que terminó quinto en el Mundial de 2025 y sexto en el de 2026. Para inscribir a un representante en esa prueba, México primero deberá conseguir una plaza en ruta y después ganar el derecho de participación por el ranking por naciones o por la contrarreloj del Mundial de 2027.

¿Qué ha ganado México en el ciclismo olímpico?

El ciclismo mexicano suma dos medallas olímpicas en su historia, ambas en pista. José Manuel Youshimatz ganó el bronce en la carrera por puntos en Los Ángeles 1984 y Belem Guerrero conquistó la plata en la misma modalidad en Atenas 2004.

En la prueba de ruta masculina, la mejor actuación mexicana se remonta a Melbourne 1956, cuando Magdaleno Cano terminó noveno. Jesús Sarabia fue décimo en Múnich 1972 y Raúl Alcalá, undécimo en Los Ángeles 1984. En París 2024, México ni siquiera tuvo representación masculina en esta prueba.

En el profesionalismo, Alcalá abrió camino con dos victorias de etapa en el Tour de Francia y Julio Alberto Pérez Cuapio ganó tres etapas y la clasificación de la montaña del Giro de Italia.

Del Toro ya superó esos registros. Ganó el Tour del Porvenir en 2023, fue subcampeón del Giro de Italia en 2025 y se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, al terminar tercero en 2026.

La ciudad donde México ganó su primera medalla olímpica en ciclismo podría ver la primera en ruta, aunque antes el país tendrá hasta el 19 de octubre de 2027 para sumar en el ranking los puntos que le den a Del Toro compañeros en la salida.