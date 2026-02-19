Isaac del Toro se mantiene segundo en el UAE Tour tras la cuarta etapa
El ciclista mexicano Isaac del Toro se mantiene en la segunda posición de la general en el UAE Tour a 21 segundos del italiano Antonio Tiberi después de completar la cuarta etapa.
Del Toro terminó en la posición 23 en una jornada donde el italiano Jonathan Milan protagonizó una espectacular remontada en los últimos kilómetros para quedarse con el triunfo.
El podio tuvo un significado especial, debido a que su hermano Mateo Milan finalizara en el tercer lugar. Entre ambos se ubicó el británico Ethan Vernon, quien ocupó el segundo sitio.
Te podría interesar: Isaac del Toro, superhéroe sobre ruedas
La etapa de Fujairah cruzó el desierto de las montañas Hajar y pasó por varios emiratos. El recorrido fue por carreteras anchas y bien pavimentadas, con viento y arena como posibles factores y terminó con un kilómetro final en una amplia avenida.
Mañana la etapa 5 en Dubai saldrá de la ciudad hacia el desierto y pasará por lugares emblemáticos como la pista de ciclismo de Al Qudra y el hipódromo de Meydan. El recorrido transcurrirá por carreteras amplias y rectas con grandes rotondas bien pavimentas y culminará en una avenida de 700 metros de recta final.