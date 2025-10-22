Isaac del Toro regresa a casa: competirá en el Nacional de ciclismo en Ensenada
Isaac del Toro correrá en el Campeonato Nacional en México. El UAE Team confirmó la participación del ciclista mexicano en la justa, que se disputará en Ensenada del jueves 23 al sábado 25 de octubre.
Tras una evaluación conjunta entre el equipo emiratí y el ciclista, se tomó la decisión de que Isaac del Toro compita en el Nacional. El Campeonato se celebrará en Ensenada, ciudad natal del pedalista, donde recientemente se le vio entrenar en las carreteras del estado como parte de su preparación para la justa.
"Aún no hemos terminado… ¡y Torito tampoco! Nos complace anunciar que @isaac_deltoro_romero1 participará en el Campeonato Nacional Mexicano esta semana 🇲🇽- UAE Team
Con sede en Ensenada, la ciudad natal de Isaac, Isaac competirá tanto en la contrarreloj individual como en la carrera en ruta 🦅"
La última vez que Isaac Del Toro compitió oficialmente en México fue el 5 de septiembre de 2020, de acuerdo a los registros de Pro Cycling Stats, durante el Campeonato Nacional en Aguascalientes. En ese entonces tenía apenas16 años y se ubicó en el lugar 20 de una carrera de128 kilómetros. Desde entonces su ascenso ha sido meteórico y ha representado al país en escenarios de Europa, Australia y África.
El Campeonato Nacional ya cuenta con la confirmación de figuras mexicanas como Eder Frayre, con quien Isaac hizo equipo en el Campeonato Mundial de Ruanda, y Gerardo Ulloa, lo que asegura un alto nivel competitivo en la prueba.
Del Toro participó en dos compromisos internacionales el pasado fin de semana: uno en Alicante, España, y otro el domingo 19 de octubre en el Andorra Cycling Masters 2025, un evento de exhibición que reunió a cuatro de los mejores ciclistas del mundo: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y el propio Isaac del Toro.
El mexicano llega como el número tres del ranking mundial, con 16 victorias en el World Tour con su equipo el UAE Team, además de haber logrado el subcampeonato del Giro de Italia.