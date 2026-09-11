Isaac del Toro se rezaga en Quebec y apunta a Montreal
Isaac del Toro resistió mientras pudo, pero el ritmo de los hombres de punta terminó por dejarlo atrás. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG finalizó en el puesto 55 del Gran Premio de Quebec, a 3 minutos y 18 segundos del belga Remco Evenepoel, quien se llevó la victoria después de 206 kilómetros de exigencia.
Del Toro llegó a los últimos 10 kilómetros todavía con posibilidades de pelear. El mexicano se colocó al frente del grupo perseguidor y marchaba apenas 17 segundos detrás de los líderes, pero la aceleración del grupo que encabezaban Evenepoel, Giulio Ciccone y Anthon Charmig terminó por romper la carrera.
El mexicano comenzó a perder terreno mientras los tres corredores se mantenían al frente.
Evenepoel fue quien mejor soportó el esfuerzo. El campeón olímpico de contrarreloj mantuvo el ritmo en los kilómetros finales y, ya en el cierre, superó a Ciccone en el sprint para quedarse con la victoria. Charmig completó el podio.
Para Del Toro, Quebec representó una prueba exigente en el camino hacia el gran objetivo de septiembre. El mexicano acudió a Canadá como uno de los nombres a seguir, pero terminó lejos de la pelea por la victoria.
El resultado, sin embargo, debe entenderse dentro de un proceso de preparación más amplio. Del Toro tendrá una última oportunidad para medir su condición antes del Mundial de Ciclismo de Ruta: el Gran Premio de Montreal, que se disputará el domingo.
Será una prueba especialmente importante para el pedalista de Ensenada. Montreal será su última carrera antes de disputar el Mundial de Ciclismo de Ruta, del 20 al 27 de septiembre, también en Canadá.
El mexicano llega a esta recta final después de haber dado un salto importante dentro de la élite del ciclismo. La temporada lo ha colocado bajo una atención que antes parecía reservada para los grandes nombres del pelotón. Ahora, cada carrera sirve también para medir cuánto puede acercarse a ellos.
En Quebec, la distancia apareció en los últimos kilómetros.
Del Toro había logrado mantenerse dentro de la pelea cuando quedaban 10 kilómetros, pero la aceleración definitiva de Evenepoel y compañía cambió el escenario. El mexicano pasó de perseguir a resistir y terminó cruzando la meta en el puesto 55.
Ahora tendrá Montreal.
Una última oportunidad para encontrar sensaciones, medir fuerzas y llegar al Mundial con la certeza de que todavía puede estar entre los protagonistas cuando llegue el momento de pelear por el arcoíris.
Quebec dejó una advertencia. Montreal será la última prueba antes del verdadero objetivo.