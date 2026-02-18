Isaac del Toro es segundo en la etapa 3 del UAE Tour y sube en la general
Isaac del Toro fue segundo en la tercera etapa del UAE Tour, a 15 segundos de Antonio Tiberi, y subió al segundo puesto general.
Isaac del Toro cerró en la segunda posición durante la tercera etapa del UAE Tour a 15 segundos del italiano Antonio Tiberi, quien registró 4:24:44 en el tiempo.
El ciclista mexicano ascendió al segundo puesto general después de haber cedido posiciones en una jornada anterior.
La tercera etapa contempló 183 km de Umm Al Quwain a Jebel Mobrah y fue la primera etapa de montaña del Tour que combinó un tramo desértico ondulado con 20 kilómetros de ascenso continuo e incluyó 15 kilómetros decisivos con rampas.
Un grupo de mexicanos se acercaron al Torito para pedirle una fotografía y el mexicano accedió, gesto que celebró el equipo emiratí.
¿Dónde ver a Isaac del Toro?
- Etapa 4: Jueves 19 de febrero.
- Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes.
- Hora: 03:00 horas, tiempo del centro de México.
