Isaac del Toro es segundo en la etapa 3 del UAE Tour y sube en la general

Isaac del Toro fue segundo en la tercera etapa del UAE Tour, a 15 segundos de Antonio Tiberi, y subió al segundo puesto general.

Yarek Gayosso

Isaac del Toro compite en el UAE Tour.
Isaac del Toro compite en el UAE Tour. / AFP

Isaac del Toro cerró en la segunda posición durante la tercera etapa del UAE Tour a 15 segundos del italiano Antonio Tiberi, quien registró 4:24:44 en el tiempo.

El ciclista mexicano ascendió al segundo puesto general después de haber cedido posiciones en una jornada anterior.

La tercera etapa contempló 183 km de Umm Al Quwain a Jebel Mobrah y fue la primera etapa de montaña del Tour que combinó un tramo desértico ondulado con 20 kilómetros de ascenso continuo e incluyó 15 kilómetros decisivos con rampas.

Un grupo de mexicanos se acercaron al Torito para pedirle una fotografía y el mexicano accedió, gesto que celebró el equipo emiratí.

¿Dónde ver a Isaac del Toro?

  • Etapa 4: Jueves 19 de febrero.
  • Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes.
  • Hora: 03:00 horas, tiempo del centro de México.
