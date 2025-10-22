Isaac del Toro será líder de una de las Grandes Vueltas en 2026
El futuro de Isaac del Toro seguirá en ascenso en 2026. El ciclista mexicano, actual número tres del mundo, será uno de los líderes del UAE Team Emirates para la temporada 2026, y comandará al equipo en alguna de las tres Grandes Vueltas del próximo año: El Giro de Italia —de cuya edición 2025 es subcampeón—, el Tour de Francia o la Vuelta a España.
El rol de Del Toro como líder en una Gran Vuelta es un hecho, así lo confirmó su agente Alex Carrera en entrevista vía telefónica desde Roma. “Seguro que en una Gran Vuelta será líder. No sé en cuál, porque solo hay tres en la temporada. En una será líder”.
“Será uno de los corredores más importantes del UAE. Es el número tres en el ranking UCI. Así que la dirección del equipo UAE querrá hablar con Isaac en diciembre durante la concentración para decidir juntos cuál será el objetivo para 2026”, explica Alex Carera.
También te puede interesar: Isaac del Toro regresa a casa: competirá en el Nacional de ciclismo en Ensenada
"Estoy seguro de que él tendrá la capacidad de tener un objetivo claro, y también estoy seguro de que UAE lo va a apoyar en su ambición".- Alex Carera, agende de Isaac del Toro
Una temporada brillante ––con 16 victorias en la temporada–– y el subcampeonato en el Giro de Italia han despertado el interés de múltiples equipos del pelotón internacional, aseguran desde el UAE Team.
“Me preguntaron, no solo este año, también el año pasado, si estaba feliz en UAE, y sí. Creo que todos los equipos quieren a Isaac. Pero él está feliz en el equipo UAE”, respondió.
Del Toro no solo ha demostrado capacidad en la carretera sino también una personalidad que conecta con su equipo y su entorno. “Muchas cosas conectan a italianos y mexicanos. Son abiertos, les gusta estar juntos, hablar mucho, siempre están sonriendo. Les gusta el sol, el mar”.
Con apenas 21 años, Isaac del Toro, además de ser el mejor ciclista mexicano de la actualidad, es también una de las figuras del pelotón internacional. Y todo indica que 2026 marcará el inicio de su historia como líder absoluto en una de las Grandes Vueltas.
“Es muy joven, ha ganado muchas carreras y tiene mucho carisma. Es la combinación perfecta para una gran estrella”.
El mexicano fue nominado al Vélo d’Or 2025, premio que distingue al mejor ciclista del año y que desde 1992 entrega la revista francesa Vélo Magazine. Su nominación es una confirmación de su ascenso meteórico en el circuito World Tour.
El UAE Team confirmó su participación en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta y Contrarreloj 2025, que se celebrará a partir de este jueves 23 hasta el 25 de octubre en Ensenada, Baja California, su tierra de origen.