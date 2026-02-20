SI Mexico

Isaac del Toro sigue segundo del UAE Tour

El mexicano Isaac del Toro terminó en el lugar 36 de la quinta etapa del UAE Tour, pero se mantiene segundo en la clasificación general, a 21 segundos del italianoAntonio Tiberi.

Yarek Gayosso

El ciclista mexicano Isaac del Toro se ubicó en el lugar 36 de la quinta etapa del UAE Tour y continúa segundo de la clasificación general a 21 segundos del italiano Antonio Tiberi.

El mexicano cruzó la meta rezagado en una jornada que volvió a dominar el italiano Jonathan Milan, quien sumó su segundo triunfo consecutivo tras un cierre disputado.

Milan superó en el sprint final al noruego Erlend Blikra y al tambien italiano Matteo Malucelli, que completaron el podio del día.

La sexta y penúltima etapa será la clásica de montaña y recorrerá Al Ain y sus principales puntos de referencia antes de adentrarse en el desierto y regresar a Green Mubazzarah. Al final incluirá un breve descenso antes de la rampa sobre asfalto recto

Esta es la primera carrera del mexicano en la temporada 2026, donde en el verano correrá por primera vez el Tour de Francia.

