Isaac del Toro vuela en solitario y conquista la Gran Piemonte

Del Toro takes #GranPiemonte! 🐂🥇



With another incredible display in Italy, @ISAACDELTOROx1 becomes the first Mexican to win @GranPiemonte 🇲🇽



Isaac made up a 40-second deficit on the final climb and went solo with 17.6km to ride. He could not be stopped!



Incredible, Isaac! 🔥… pic.twitter.com/mISE82efOp