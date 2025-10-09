SI Mexico

Isaac del Toro vuela en solitario y conquista la Gran Piemonte

El mexicano ganó la tradicional carrera tras un ataque a 18 km de la meta, sumando su décima quinta victoria de la temporada. El mexicano dominó el ascenso de Castelletto d’Erro y superó a Hirschi y Mollema, que completaron el podio. Con esta victoria, ya acumula siete clásicas italianas.

Yarek Gayosso

Isaac del Toro ganó la clásica de Gran Piemonte. / Luc Claessen/Getty Images

Isaac del Toro cruzó en solitario la meta y se convirtió en el primer mexicano en ganar la Gran Piemonte para llegar a 15 victorias esta temporada.

A 18 kilómetros de la meta, Isaac del Toro comenzó el ataque decidido a escribir historia en solitario. El esfuerzo feroz de las piernas marcaban el ritmo. El rostro reflejaba la dureza del ascenso de Castelletto d’Erro, región de Piamonte. 

El mexicano llegó a la meta con 4:08:24 en el tiempo, 40 segundos después suizo Marc Hirschi (Tudor) y después el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), que completaron el podio en una silenciosa batalla en la montaña.

A la edad de Isaac del Toro –– 21 años–– el esloveno Tadej Pogačar tenía 8 victorias , Del Toro llega a 18. Es el corredor del pelotón con más triufos este año y emperador de Italia.

“Este año fue mejor de lo que esperaba, tienes presión. Este año de lejos es increíble”, dijo Isaac del Toro al finalizar la carrera.

El ciclista mexicano ha ganado siete clásicas italianas, incluyendo la Milán-Turín y el Giro dell'Emilia, además del segundo lugar en el Giro de Italia y los 11 días con la Maglia Rosa

Esta prueba es una de las carreras de un día más antiguas e históricas de Italia. La primera edición se celebró en 1906, y desde entonces ha sido una cita tradicional de final de temporada.

A menudo utilizada como calentamiento previo a Il Lombardia, donde competirá el mexicano el próximo sábado, en la considerada la última de las cinco clásicas del ciclismo de élite de un día.

