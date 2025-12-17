Isaac del Toro y Tadej Pogacar: aliados clave en el Tour de Francia
El ciclista mexicano Isaac del Toro debutará en el Tour de Francia como una de las grandes apuestas de futuro del equipo. El esloveno Tadej Pogacar busca la historia del quinto título en la rodada francesa, una cifra que lo colocaría a la altura de leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.
Del Toro llegará a su primera Grande en Francia tras un ascenso vertiginoso en el World Tour. Su subcampeonato en el Giro de Italia, donde comenzó con el rol de gregario ––ciclista de apoyo–– confirmó un potencial que rápidamente trascendió las tareas del equipo.
"Espero que Isaac siga mi ejemplo en el futuro. Quizás incluso lo haga mejor. Está empezando su propio camino, tiene su propio estilo de ciclismo, y ya lo admiro como ciclista y también como persona. Espero que siga así".- Tadej Pogacar, número uno del mundo
Esa memorable actuación y las 18 victorias de la temporada 2025, en su segundo año como profesional, convenció y superó las expectativas que la dirección deportiva, comandada por Joxean Fernández Matxin, tenía del mexicano de 22 años de edad.
En la temporada 2026, más allá de la función de respaldo para Pogacar, la inclusión de Del Toro en el Tour responde a un plan deliberado de desarrollo. En el UAE Team ––el equipo más poderoso del mundo–– ven en Isaac a un corredor capaz de aprender en el escenario de mayor exigencia.
En días recientes, Del Toro y Pogacar fueron vistos entrenando juntos en un campamento en España afinando detalles para el inicio de temporada, donde Isaac será líder en el UAE Tour que se disputará del 16 al 22 de febrero, en una apuesta del equipo por su proyección.
El mexicano fue el segundo corredor del equipo con más victorias, solo detrás del propio Pogacar, con 20 triunfos. Y cerró el 2025 con dos títulos nacionales en México: contrarreloj y ruta.
"No todo mi programa estará dedicado a Pogacar. En algunas carreras tendré libertad. Pero estar con él en el Tour es un sueño, algo que siempre he deseado, y ahora está a punto de suceder. Quiero intentar dar un paso más y ver cómo me las arreglo".- Isaac del Toro, ciclista mexicano
Correr una Gran Vuelta representa un punto de inflexión en la carrera de cualquier ciclista, pero no todas tienen el mismo peso. Para quienes han vivido el pelotón desde dentro, el Tour de Francia ocupa un lugar aparte.
“Cualquier logro que consigas se magnifica tres o cuatro veces más en términos de sueño, prestigio y todo lo que implica la vida de un ciclista”, dice Raúl Alcalá, primer mexicano en abrirse paso en las grandes competencias del ciclismo europeo. En los años ochentas y noventas, su valentía y talento lo llevaron a destacar en las épicas del Tour de Francia, donde, incluso, ganó dos etapas.
“Las subidas son diferentes; las carreteras de Francia te llevan más rápido, no sé bien a qué se debe, pero creo que es por el nivel de los corredores que participan en el Tour. Por eso es el máximo evento que existe, además del prestigio y el talento. Las subidas y las bajadas son más rápidas. Hace menos frío y llueve menos, aunque eso también depende mucho del clima”.
"La idea, cuando estoy con él, es aprender todo lo que pueda de él. Eso es bueno para mí. Puedo aprender de él en estas carreras para el futuro"- Isaac del Toro, ciclista mexicano
Isaac sabe lo que es ganarle a Pogacar. El joven terminó segundo en el Andorra Cycling Masters, prueba en la que superó al propio esloveno. También compitieron en el Mundial de Ruanda, donde Pogacar se proclamo campeón; Isaac logró el séptimo lugar en ruta y quinto en la contrarreloj.
El Tour de Francia será el inicio de Del Toro en uno de los capítulos más importantes de su joven carrera. No será un duelo interno sino una alianza estratégica.