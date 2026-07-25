Juegos Centroamericanos: México suma segundo oro en Tiro con Arco, ahora en varonil
Con el campeón mundial de su lado, México se presentaba como favorito en la final de tiro con arco por equipos recurvo varonil ante Colombia, en donde ratificó su estatus al quedarse con la medalla de oro, la segunda dentro de la disciplina.
De la mano de Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla, México venció 6-2 a Colombia para quedarse con la medalla de oro; minutos antes, la rama femenil triunfó de igual manera ante su rival colombiano.
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Fueron cuatro sets parejos en donde los mexicanos se hicieron con la victoria, recuperándose de la derrota en el segundo set y cerrando con una voltereta para quedarse con la mayor presea. En el primero de los sets, el equipo nacional se impuso con un 57-54, pero los colombianos respondieron en el siguiente con un 55-54 a su favor.
El tercer set fue de recuperación para Grande, Rodríguez y Padilla, que se impusieron a la derrota en el segundo y ahora se ponían por delante con un 56-55. El set de la victoria fue un 52-51 que le dio su segundo oro en la disciplina a los mexicanos.
Contrario a la rama femenil, el equipo varonil sufrió para quedarse con el oro, ganando en dos de sus tres sets apenas por un punto, con cada ronda teniendo que ser checada por la precisión de las flechas que ponían a revisión cada tiro.
La mejor participación fue la del actual campeón del mundo, Matías Grande, con cuatro dieces y cuatro nueves en sus ocho disparos. México comienza así de la mejor manera una de las disciplinas en donde más favorito es, colgándose sus primeras preseas de oro y ahora en busca de las medallas individuales.