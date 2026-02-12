Jutta Leerdam, el oro en Milano-Cortina y la consagración olímpica de la reina del patinaje de velocidad
Hay un rigor particular en el frío de un patinódromo que nada tiene que ver con el clima de Los Alpes. A diferencia de los deportes de nieve, que se disputan a merced de la naturaleza y la hostilidad de las montañas, el patinaje de velocidad es una disciplina brutalmente honesta donde la competencia se reduce puramente a la precisión técnica de la atleta frente al cronómetro, que es el único juez final.
En el Milano Speed Skating Stadium, recinto sede de las pruebas de patinaje de velocidad durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el mundo se reduce a una línea de cuatrocientos metros que es en el fondo, una prolongación del propio miedo o de la propia gloria.
Jutta Monica Leerdam lo sabe desde que decidió, a los once años, cambiar el barullo gregario del hockey sobre césped por la soledad absoluta de las distancias de sprint. En el hockey, uno puede jugar de forma magistral y sucumbir ante la impericia de un compañero; en el hielo, sin embargo, el veredicto es lacónico y definitivo.
Para una mujer que mide 1.81 metros —y cuya presencia parece haber sido esculpida para dominar cualquier espacio que ocupa— la meritocracia del cronómetro es una forma de vida.
La historia de su consagración en Milán 2026, sin embargo, comenzó mucho antes. La prensa de los Países Bajos, un país que venera la sobriedad calvinista y desconfía de cualquier asomo de individualismo, ya la había sentenciado antes de que sus patines tocaran el hielo italiano.
Se hablaba de su llegada en un jet privado fletado por su prometido, el estadounidense Jake Paul, de los pastelillos personalizados y de una supuesta desconexión con el espíritu de equipo nacional.
Voces influyentes como la de Johan Derksen la tildaron de "diva", sugiriendo que la nación empezaba a fatigarse de su narrativa de lujo y autonomía.
Pero Jutta Leerfdam —cuyo nombre fue elegido por su padre, Ruud Leerdam, un apasionado del windsurf que buscaba emular la estela de éxito de la campeona mundial alemana Jutta Müller— era imperturbable.
El camino hacia ese lunes 9 de febrero de 2026 estuvo plagado de una incertidumbre impropia de su rango.
En diciembre de 2025, durante los selectivos nacionales en Heerenveen, Jutta sufrió una caída estrepitosa en los 1000 metros, su distancia predilecta. El impacto contra las protecciones fue el sonido de un sistema que parecía resquebrajarse.
Salió del hielo en lágrimas, sabiendo que su clasificación olímpica quedaba a merced de una plaza discrecional de la federación. Finalmente se le otorgó el billete a Milán por su hegemonía previa en la Copa del Mundo, donde había demostrado que su modelo de entrenamiento independiente —alejado de los grandes equipos comerciales y refugiado en la tutela de Kosta Poltavets y el Team Novus— era el único camino que su cuerpo y su mente estaban dispuestos a transitar.
En la noche de la final, la atmósfera en el estadio milanés era una masa densa de expectativa naranja. El público neerlandés, a pesar de sus reservas éticas sobre el estilo de vida de su estrella, exigía el oro.
La tensión alcanzó un nivel de saturación cuando Femke Kok, su compatriota y gran rival, detuvo el tiempo en 1:12.59. Fue un récord olímpico que duró apenas unos minutos, los necesarios para que Jutta se deslizara hacia la línea de salida en la última serie, emparejada contra la defensora del título, la japonesa Miho Takagi.
A diferencia de las velocistas puras que agotan su potencia en la salida, ella abrió con unos 17.68 segundos que parecían conservadores. Pero fue en el tramo intermedio donde su envergadura y su técnica de empuje se transformaron en una fuerza imparable.
Al pasar por los 600 metros, registró un parcial de 43.78 segundos, el más rápido de toda la velada. En la última curva, donde el ácido láctico suele desmantelar la coordinación de las atletas y convertirlas en figuras agónicas, Leerdam mantuvo una postura aerodinámica de una pureza marmórea.
Cruzó la meta en 1:12.31, pulverizó el récord de Kok y aseguró su primer oro olímpico.
El estallido que siguió fue una liberación de presión acumulada durante años. Jutta se dejó caer sobre el hielo, despojada de su máscara de competencia, mientras las lágrimas surcaban su rostro.
Sin embargo, el gesto que verdaderamente definió la noche no fue el llanto de la victoria, sino la presteza con la que Jutta, aún jadeante, se acercó a Femke Kok para consolarla por la pérdida del oro.
Ella misma declaró después. "Sabía que si me sentía cansada, no tenía permitido estarlo. Tendré ochenta años para recuperarme de esto", dijo. Por ahora, el presente es de ella, y el cronómetro, el juez implacable, le ha dado la razón.