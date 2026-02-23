Las 5 claves de la victoria de Isaac del Toro
El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó su primera carrera del año 2026 como líder de la carrera de casa del UAE Tour, en un año donde el equipo emiratí más poderoso del mundo ha respaldado su talento y proyección esta temporada. Te presentamos las 5 claves de la victoria del mexicano.
Sigue su propio camino
El equipo del UAE Team le ha dado la confianza al mexicano de escribir su propio camino y quitar expectativas que se generan para evitar comparaciones con el polaco Tadej Pogacar, el número uno del mundo y compañero de equipo de Isaac del Toro. No es relevo de nadie ni sigue comparaciones lo ha comentado Joxean Fernández Matxin, director deportivo del UAE Team. Esto le ha perdido construir su carrera con identidad propia y no de las expectativas externas.
Mentalidad ganadora
Con el equipo emiratí ha aprendido a asumir responsabilidades cuando le corresponde y, cuando debe trabajar para un compañero, también lo hace. Es un valor que han resaltado al interior del equipo y que habla de su madurez competitiva. Esa cualidad que ha sido clave para su crecimiento y su primera victoria como líder del UAE Team en la carrera de casa del equipo. Un ejemplo fue cuando el año pasado dejó el camino libre a su compañero de equipo, Igor Arrieta, cuando estaba a punto de llegar al final de la la Clásica de Ordizia.
Un calendario adecuado a su crecimiento
Desde conversaciones tras II Lombardía se valoraron distintas opciones, incluida correr el Tour de Francia por primera vez en lugar del Giro de Italia, donde fue subcampeón el año pasado. La idea del equipo es que lo afronte sin presiones, con el foco puesto en su compañero Tadej Pogacar como la mejor manera de aprender sin exigencias externas. La organización de este calendario fue fundamental para su evolución como ciclista en este inicio de temporada y su primera victoria del año.
Del tropiezo a la gloria final
No tuvo su mejor actuación en la contrarreloj individual de la segunda etapa del UAE Tour 2026, donde cedió el tiempo en la clasificación. Sin embargo, mostró capacidad de reacción y en la última etapa consiguió la victoria. De esta manera confirmó su fortaleza para sobreponerse en la adversidad, una característica del ciclista mexicano.
Un año de mayor confianza en el equipo
Desde el arranque de la temporada el equipo decidió darle el rol de líder en la carrera de casa, el UAE Tour. Esta fue una muestra clara de confianza en Isaac del Toro. El equipo emiratí con esto ha reconocido su talento y han impulsado su proyección. Esta decisión le permitió asumir responsabilidad en la carrera de casa, gestionar la carrera con autonomía y estrategia, además de recibir el respaldo total del equipo.