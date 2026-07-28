Le pegan al anfitrión: México vence República Dominicana en básquetbol y voleibol
México le amargó la noche a República Dominicana. La delegación tricolor consiguió una doble victoria al imponerse tanto en básquetbol como en voleibol sobre los anfitriones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La primera victoria se dio sobre la duela de la Arena Banreservas. Ahí, mexicanas y dominicanas se enfrentaron por la segunda fecha del Grupo B del torneo de básquetbol femenil.
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En cuanto a las acciones, Carmela Núñez abrió el marcador con un tiro de tres puntos para adelantar a las locales. Sin embargo, ese fue el único momento en el que México estuvo abajo en la pizarra. Las 12 Guerreras, de la mano de Miranda Henry, Adriana Vidales y Stephanie Hernández, lograron imponer condiciones para cerrar el primer cuarto con una ventaja de 18-11.
El segundo episodio fue más parejo, aunque México logró mantener la distancia y se fue al descanso con ventaja de 37-27. Tras el medio tiempo, Ana Zesati, Giovanna Molinar y Alex LeBaron se encargaron de extender la diferencia a 58-34. Para el último periodo, el coach Cristhian Pardo realizó rotaciones en su plantilla; aun así, Crystal Castillo se unió a la fiesta con más canastas para sellar el marcador final de 73-46 a favor de las mexicanas.
De esta manera, el cuadro tricolor, tras vencer a El Salvador y ahora a República Dominicana, buscará cerrar con paso perfecto la primera ronda este 29 de julio, cuando se mida a Trinidad y Tobago. El objetivo es llegar motivadas a las semifinales, las cuales se celebrarán el próximo viernes 31 de julio.
México le repite la dosis en voleibol varonil
Pero los duelos entre aztecas y quisqueyanos no pararon ahí. Desde el Palacio del Voleibol Prof. Ricardo G. Arias, ambas naciones volvieron a chocar en la tercera fecha del Grupo B del voleibol de sala varonil.
México comenzó ganando el primer set 25-20, a lo que los anfitriones respondieron de inmediato adjudicándose un segundo asalto sumamente apretado por 23-25 para igualar los cartones.
El juego prometía mantenerse parejo; sin embargo, para el tercer parcial México tomó el control total de las acciones, retomando la ventaja con un cómodo 25-16. Para el cuarto episodio, la escuadra azteca no dio margen de respuesta y cerró el triunfo con un parcial de 25-18.
Con esta victoria por 3-1 en sets, México aseguró su boleto a los cuartos de final, instancia donde se medirá ante Venezuela este martes 28 de julio.
El medallero al momento
En cuanto a la cosecha de preseas, tras la actividad de este lunes, México se mantiene firme en la cima del medallero. La delegación mexicana cerró la jornada con 27 medallas de oro, 23 de plata y 23 de bronce, alcanzando un total de 73 metales. Su perseguidor más cercano es Colombia, con 41 medallas, 14 de ellas de oro, mientras que un escalón abajo se ubica Cuba, con 32 preseas, 10 de ellas doradas.