LIV Golf: Ancer y Ortiz, los mexicanos que van por el sueño de ganar en Chapultepec
El Club de Golf Chapultepec recibe por segunda vez consecutiva al LIV Golf, del 16 al 19 de abril, y para Abraham Ancer y Carlos Ortiz esta parada es distinta a cualquier otra del calendario. Los dos golfistas mexicanos del circuito compiten esta semana como compañeros de equipo en Torque GC, el único equipo completamente latinoamericano de la liga, junto al capitán chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz.
La reunión de los dos mexicanos bajo el mismo escudo es nueva. Ancer llegó a Torque para la temporada 2026 tras cuatro años en Fireballs GC, el equipo de Sergio García. Ortiz ya era parte del equipo desde 2024. Ambos compartieron selección en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, y ahora comparten vestuario en la liga de golf más controversial del mundo.
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Ancer llega al torneo en el mejor momento de su temporada. El tamaulipeco marcha noveno en la clasificación individual con 132.51 puntos, con un tercer lugar en Sudáfrica como mejor resultado del año. En conferencia de prensa esta semana reconoció que jugar en casa tiene un peso especial pero también una presión distinta: "Siempre es un honor regresar a México y jugar enfrente de mi familia, de mi gente, de mi país. Se siente, a lo mejor, un poquito más de presión porque quieres jugar bien enfrente de tu gente, pero es una semana definitivamente muy especial." El propio Ancer también reconoció la dificultad del campo: "Con el Chapu siempre he tenido la espinita de querer jugar muy bien. Sí debo reconocer que batallo mucho alrededor de los greenes porque es un pasto distinto al que crecí jugando y la altura es diferente, pero poco a poco me voy acoplando."
Carlos Ortiz, originario de Guadalajara, ocupa el puesto 15 del ranking individual con 92.85 puntos y llega a Ciudad de México con dos resultados dentro del Top 10 en la temporada. Viene además de disputar el Masters Tournament en Augusta, donde no superó el corte, pero suma experiencia en los torneos más grandes del mundo. Para él, la semana en Chapultepec tiene un significado que va más allá del marcador: "Siempre caminar en el hoyo 18 es algo muy especial, porque la gente reconoce el esfuerzo, y como mexicano es un momento que se me pone la piel chinita con toda la gente aplaudiéndote." Sobre el torneo en la ciudad, Ortiz también declaró: "Venir de Augusta y competir en Chapultepec, frente a nuestra gente y con este equipo, será algo muy especial. Queremos ofrecer un gran espectáculo y dejarlo todo en el campo."
El torneo llega en un momento delicado para la liga, con reportes de que el fondo soberano saudita que la financia estudia retirar su inversión. Sin embargo, el evento sigue adelante con normalidad y el campo de 57 jugadores ya está confirmado. En la pelea individual, Jon Rahm llega como líder de la temporada y Bryson DeChambeau busca su tercer título consecutivo tras ganar los dos torneos anteriores en Singapur y Sudáfrica.
Para Ancer y Ortiz, la incertidumbre del circuito queda en segundo plano esta semana. Los dos llevan años soñando con levantar un trofeo en México, y Chapultepec vuelve a darles la oportunidad de hacerlo en casa, con el público más difícil y el más cariñoso al mismo tiempo.