Marina Malpica y los atletas mexicanos con más oros en los Centroamericanos 2026
Subir a un podio por sí solo ya es una hazaña deportiva, lograrlo dos veces ya es heroico. Pero Marina Malpica lo ha conseguido cinco veces, todas ellas como primer lugar. A continuación, descubre quiénes son los 10 mexicanos con más oros ganados en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Para esta justa celebrada en Santo Domingo, México mandó una delegación de 649 deportistas. De momento, entre todos ellos, han sumado 48 oros, 44 platas y 32 bronces, para un total de 124 medallas, que posicionan al país como el más dominante tras los primeros cinco días de actividades.
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Pero entre todos los competidores aztecas, hay una atleta que ha destacado como la reina de esta edición, ganando más eventos que cualquier otra.
Marina Malpica, la única con 5 preseas
Marina Malpica llegó a este certamen como una figura histórica para el deporte nacional. Se desempeña en la gimnasia rítmica y en 2022 se convirtió en la primera mexicana de su disciplina en avanzar a una final de Copa del Mundo.
Y para este 2026 siguió agrandando su legado con un total de cinco medallas en la justa regional, todas de oro. Conquistó el primer lugar en el All-Around, pelota individual, clavas individuales, cinta individual y en el evento por equipos general. Hasta ahora, ningún atleta tiene tantas preseas doradas como ella en este certamen.
El grupo de los 3 oros
Posteriormente, se encuentra un selecto grupo de nueve atletas mexicanos que han brillado con tres oros cada uno. Entre ellos aparecen más atletas de la gimnasia rítmica, algunos otros de remo, también de badminton e incluso, surge el nombre de Paulo Strehlke que ha logrado sumar éxitos en dos disciplinas distintas, aguas abiertas y natación. A continuación, sus medallas:
- Paulo Strehlke (Aguas abiertas / Natación): 3 km sprint knock-out masculino, 10 km individual masculino y 1500 m estilo libre masculino.
- Miriam Rodríguez (Bádminton): Dobles mixtos, Equipo mixto y Dobles femenino.
- Aylin Ibarra (Remo): Doble par de remos cortos femenino (W2X), Doble par de remos cortos peso ligero femenino (LW2X) y Cuatro pares de remos cortos femenino (W4X).
- Melissa Márquez (Remo): Doble par de remos cortos femenino (W2X), Doble par de remos cortos peso ligero femenino (LW2X) y Cuatro pares de remos cortos femenino (W4X).
- Adirem Tejeda Amaro (Gimnasia rítmica): 3 aros y 2 listones/clavas, 5 pelotas y Conjunto concurso general.
- Julia Irene Gutiérrez Pereyra (Gimnasia rítmica): 3 aros y 2 listones/clavas, 5 pelotas y Conjunto concurso general.
- Dalia De Jesús Alcocer Piña (Gimnasia rítmica): 3 aros y 2 listones/clavas, 5 pelotas y Conjunto concurso general.
- Kimberly Salazar López (Gimnasia rítmica): 3 aros y 2 listones/clavas, 5 pelotas y Conjunto concurso general.
- Giselle Anahí Torres Martín (Gimnasia rítmica): 3 aros y 2 listones/clavas, 5 pelotas y Conjunto concurso general.
México, en búsqueda de más medallas
Con 11 días más de competencia por delante, los deportistas mexicanos buscarán seguir aumentando la cosecha de preseas. Todavía quedan pendientes las finales en disciplinas clave como gimnasia artística, natación artística, natación de carreras, atletismo, béisbol, tiro deportivo, softbol y karate.