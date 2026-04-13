Lo bueno, lo malo y lo feo de la Ronda 4 del Masters: Rory McIlroy repite mientras sus perseguidores se desvanecen
AUGUSTA — Bueno, empecemos por aquí.
El Masters 2026 fue realmente bueno.
Rory McIlroy se disparó a una ventaja de seis golpes tras 36 hoyos, la perdió por completo el sábado y luego reaccionó en los últimos nueve hoyos el domingo para finalmente lograr una victoria por un golpe y repetir título en Augusta.
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Conectó dos golpes que pasarán a la historia del Augusta National: su tiro de salida en el hoyo 12, par 3 de 155 yardas, que dejó a 7 pies, el más cercano de cualquier jugador ese domingo. Embocó el putt para birdie y recuperó el liderato. Y luego pegó un misil de 350 yardas en el hoyo 13, par 5, que derivó en otro birdie que le dio el margen suficiente para cerrar el torneo.
Esos fueron los mejores momentos. Pero, por supuesto, también hubo momentos buenos, malos y feos el domingo del Masters. Aquí están:
BUENO: La valiente actuación de Collin Morikawa
Se podía ver el gesto de dolor cada vez que Collin Morikawa hacía swing el domingo. Cada vez que tenía que sacar la bola del hoyo. Cada vez que caminaba al siguiente hoyo.
El dos veces campeón de majors luchó contra una lesión en la parte baja de la espalda que lo obligó a retirarse del The Players Championship y del Valero Texas Open. Aun así, tuvo motivos para sonreír tras firmar una ronda de 68 (-4), suficiente para empatar en el séptimo lugar.
Su ronda incluyó cinco birdies consecutivos en la segunda vuelta, del hoyo 12 al 16. Si hubiera estado sano, quién sabe qué tan lejos habría llegado en este Masters.
MALO: El desvanecimiento de Jason Day
Day comenzó el domingo en el antepenúltimo grupo junto a Justin Rose. Pero hizo bogey en el 5, doble bogey en el 7 y desapareció de la contienda. Era una gran oportunidad para meterse en la pelea dominical. En cambio, fue espectador de la remontada de Rose.
FEO: El colapso de Shane Lowry
Hubo momentos en la semana en los que parecía que el destino estaba del lado de Lowry, incluido su increíble hoyo en uno en el 6 el sábado. Pero el domingo en Augusta es otra historia.
Lowry hizo bogey en el primer hoyo y doble bogey en el 5 tras ser demasiado agresivo desde un peligroso bunker de fairway, donde su golpe se estrelló contra la cara del obstáculo y salió hacia un costado. Doloroso.
BUENO: Max Homa asegura su regreso
Homa ha tenido problemas en años recientes, pero sigue rindiendo bien en el Masters. El año pasado terminó empatado en el décimo lugar, lo que le dio invitación automática este año (para quienes terminan entre los 12 mejores).
Tras una ronda de 67 el domingo, Max Homa aseguró su regreso a Augusta National el próximo año, finalizando con -8, empatado en el noveno puesto.
MALO: Sam Burns se cae rápidamente
Listo para atacar desde el penúltimo grupo, Sam Burns comenzó con birdie en el hoyo 1. Pero hizo doble bogey en el par 5 del hoyo 2 tras un mal drive al bosque, lo que frenó su impulso, y luego bogey en el 3. No volvió a hacer birdie hasta el hoyo 13, cuando ya estaba fuera de la pelea por el título.
FEO: Los hoyos 12 y 13 de Haotong Li
Mientras Scottie Scheffler intentaba alcanzar a McIlroy, Li solo buscaba evitar problemas. No lo logró.
Hizo triple bogey en el hoyo 12. En el 13, enganchó su salida hacia las azaleas. Mientras buscaba su bola, Scheffler caminaba por el green tratando de planear su siguiente golpe. Li terminó el hoyo con quíntuple bogey. Feo, de verdad.
BUENO: Ráfagas de birdies de Viktor Hovland y Keegan Bradley
Viktor Hovland comenzó su ronda final en +1, pero cerró con una ráfaga de birdies en los hoyos 2, 3, 7, 8, 9, 11 y 13. Llegó a -6 antes de un doble bogey en el 15 que frenó su impulso. Se recuperó con birdie en el 16, pero cerró con bogey en el 18. Aun así, fue una ronda impresionante.
Por su parte, el veterano Keegan Bradley también brilló, igualando ocho birdies (hoyos 3, 7, 8, 9, 13, 14, 16 y 18). Sus únicos errores fueron bogeys en el 10 y 11. Terminó con 19 birdies en el torneo, pero 12 bogeys y dos dobles le costaron caro.
MALO: El doble bogey de McIlroy en el hoyo 4
Si McIlroy necesitaba una llamada de atención, la tuvo en el hoyo 4, donde hizo tres putts tras fallar el green por la izquierda. También hizo bogey en el 6, pero no importó demasiado.
Reaccionó con birdies en los hoyos 7, 8, 12 y 13. Ahora es dos veces campeón del Masters y suma seis majors. A partir de aquí, todo parece girar en torno a su legado.
FEO: El comportamiento patético e infantil de Sergio García
El campeón del Masters 2017 no tuvo una gran semana, pero pasó el corte y compartía grupo el domingo con Jon Rahm. Solo necesitó dos hoyos para perder el control: clavó su driver en el tee del hoyo 2 tras un mal golpe y luego golpeó una hielera, rompiendo el palo.
Fue advertido por conducta inapropiada en el hoyo 4 por Geoff Yang, presidente del comité de competición del Masters, algo muy inusual en Augusta.
Al ser cuestionado, Sergio García evitó responder y no aprovechó la oportunidad para disculparse, que habría sido lo mínimo.
Si un amateur hiciera algo así, probablemente ni siquiera terminaría el hoyo 2. Entonces, ¿por qué se tolera en un veterano, y además ex campeón?