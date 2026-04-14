El Longines Global Champions Tour celebra una década de excelencia ecuestre en México
Una vez más, el Campo Marte de la Ciudad de México se engalana para recibir la octava edición del Longines Global Champions Tour (LGCT), el circuito hípico más prestigioso del mundo.
Así se anunció esta mañana en conferencia de prensa, presidida por el jinete olímpico mexicano Nicolás Pizarro, el presidente del Global Champions Tour Jan Tops, el presidente de la Federación Ecuestre Mexicana Juan Manuel Cossio, el director del Longines Global Champions Tour México Francisco Pasquel y Rafael David Faes, Director Internacional de la Federación Ecuestre Mexicana.
Este año marca un hito especial, pues se cumple una década desde que el evento puso la primera piedra en territorio nacional; un trayecto de diez años donde se han celebrado ocho ediciones memorables, recordando que las citas de 2020 y 2021 debieron suspenderse debido a la pandemia.
Hoy, el certamen se erige como uno de los pináculos del calendario ecuestre internacional.
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Francisco Pasquel, presidente del evento en México, subrayó la relevancia que ha cobrado la sede capitalina, que se sitúa entre las mejores sedes del planeta. "Es un evento que nos ha puesto en el mapa mundial como uno de los tres mejores certámenes ecuestres del mundo; el público mexicano se entrega, es conocedor y eso hace que nuestra sede sea, por mucho, la mejor".
El jinete mexicano Nicolás Pizarro, actualmente el mejor posicionado en el ranking latinoamericano, destacó el orgullo de competir en casa. “He estado en 11 de esas sedes y sí, México tiene algo muy especial”, dijo.
Por su parte, la destacada amazona británica Jessica Mendoza, integrante del equipo Doha Falcons, expresó su entusiasmo por retornar a la capital mexicana. Mendoza, quien competirá contra la élite mundial en la emblemática pista de pasto del Campo Marte, no ocultó su admiración por las instalaciones: "Estoy muy emocionada por saltar; creo que esta arena es una de las mejores del mundo".
Tras una semana previa complicada en el circuito, la británica manifestó su deseo de redimirse y buscar una victoria que sume puntos cruciales para su equipo en la Global Champions League.
Durante la presentación, Pasquel también enfatizó el gran momento que atraviesa la delegación local. "Llegan todos en un buen momento... Mi expectativa es podio, realmente no lo digo por decirlo, esperamos ver a algunos de los representantes nacionales en el podio", confesó el director del evento.
El Longines Global Champions Tour se llevará a cabo en el Campo Marte del jueves 16 al domingo 19 de abril, con actividades programadas diariamente desde las 9:00 hasta las 18:00 horas. La jornada del sábado será especialmente vibrante, no solo por el Gran Premio que reparte una bolsa de 400,000 euros, sino por la presentación estelar de Pepe Aguilar, quien le dará el toque musical de gala. Los interesados pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma Boletia, con precios de acceso general que inician en los 100 pesos mexicanos.