Los escuderos de Isaac del Toro: Conoce el equipo mexicano para el Mundial de Ciclismo

Este domingo, la joya mexicana del ciclismo, Isaac del Toro, buscará coronarse en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2026. Pero no estará solo, ya que contará con la compañía de seis escuderos entre los que destacan pedalistas olímpicos, campeones nacionales y jóvenes promesas, mismos con los que la selección varonil enfrentará la prueba reina.

A lo largo del último año, el ciclismo nacional ha visto un renacer de la mano del "Torito", tras cosechar hitos históricos como el subcampeonato del Giro de Italia 2025 y el tercer lugar en el Tour de Francia 2026.

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No obstante, aquellas gestas las consiguió defendiendo el jersey de UAE Team Emirates XRG. Y ahora, en esta cita mundial, Del Toro estará al frente del representativo nacional, acompañado por seis compatriotas con el objetivo claro de poner a México en lo más alto del podio. A continuación, conoce a cada uno de quienes integran este equipo Tricolor.

Experiencia, juventud y potencia: Los seis aliados del "Torito"

Éder Frayre

Con 34 años, es el compañero de más experiencia del equipo. El originario de Ensenada, Baja California, clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, fue campeón nacional de ruta en 2021 y bicampeón de la Redlands Bicycle Classic en 2025 y 2026.

Édgar Cadena

De 26 años, el capitalino fue medallista en los Juegos Centroamericanos 2026, consagrándose con la plata en la prueba de contrarreloj. A nivel nacional, fue bicampeón de ruta en 2023 y 2024. Fuera del país, forma parte del equipo Team Storck - MRW Bau. De igual forma, se coronó campeón de la Vuelta a Salamanca en 2022 y del Oberösterreich Rundfahrt en 2025, mientras que en este 2026 ganó dos etapas en la Vuelta a Asturias.

Ulises Alfredo Castillo

Otro de los hombres de experiencia. Nacido en Los Mochis, Sinaloa, y de 34 años, cuenta con una amplia trayectoria internacional. El actual miembro del Above & Beyond Cancer Cycling p/b Bike World fue dos veces ganador del Tour de Murrieta (2015 y 2016) y del Winston-Salem Cycling Classic en 2019, además de coronarse campeón mexicano de ruta en 2020.

Carlos García

Más que un compañero, el ciclista de Coahuila es uno de los amigos cercanos de Isaac del Toro. Ambos, de 22 años, forman parte de la misma generación e incluso coincidieron durante su etapa en el A.R. Monex Pro Cycling Team. De forma individual, logró el tercer lugar de la Popolarissima de Italia en 2024, fue segundo en una etapa del Alpes Isère Tour ese mismo año y, en este 2026, tuvo acción en el Tour of the Gila, la Redlands Bicycle Classic y el Campeonato Panamericano de Ruta.

José Antonio Escárcega

Ha sido medallista de los Juegos Nacionales Conade representando a Hidalgo. A sus 23 años, mantiene su actividad principalmente en Europa y América del Sur, participando en competencias internacionales de exigencia como la Vuelta Bantrab.

Tomás Aguirre

De San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y con 24 años, ha consolidado una trayectoria destacada en los circuitos nacionales. En 2025 fue el ganador de la Clásica Amando "Zacapu" Martínez, mientras que este año se llevó el segundo lugar en la Copa Ciclista Coahuila.

¿Cuándo competirá el equipo varonil mexicano en el Mundial?

Con este equipo que combina experiencia, juventud y velocidad, Isaac del Toro y el ciclismo mexicano buscarán la gloria este domingo 27 de septiembre, en punto de las 7:00 de la mañana (tiempo del Centro de México), cuando el certamen mundial viva su momento cúspide con la carrera élite varonil.