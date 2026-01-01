SI Mexico

Los eventos más importantes del 2026

El 2026 reúne los mayores eventos deportivos del mundo, desde tenis y futbol americano. El punto máximo será el Mundial de Futbol, que inicia el 11 de junio entre México y Sudáfrica.

Yarek Gayosso

El Mundial de futbol varonil es uno de los principales eventos del 2026.
El Mundial de futbol varonil es uno de los principales eventos del 2026. / Mandel NGAN - Pool/Getty Images

El 2026 será un año de espectáculo en el deporte con el Abierto de Australia de tenis, el primer Grand Slam de la temporada seguido en febrero del Super Bowl ––uno de los eventos deportivos más vistos del mundo–– y el Abierto de Acapulco. Durante el verano se disputará el Mundial de futbol 2026 y el gran momento del año llegará el 11 de junio con el partido de inauguración entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, después el arranque del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana.

Abierto de Australia - 18 de enero al 1 de febrero

El Abierto de Australia 2026 tendrá lugar del 18 de enero al 1 de febrero. La temporada de Grand Slam comienza en Melbourne. Los actuales campeones defensores son el italiano Jannik Sinner y la estadounidense Madison Keys.

Abierto de Australia.
Abierto de Australia. / Quinn Rooney/Getty Images

Super Bowl LX - 8 de febrero

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, casa de San Francisco, que se localiza en Santa Clara. El show de medio tiempo será encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny. Será la segunda ocasión en la que se juegue en este estadio, por primera vez ahí se celebró el SB L, donde ganaron los Broncos y Von Miller fue el MVP del partido.

Bad Bunny realizará el show de medio tiempo en el SB.
Bad Bunny realizará el show de medio tiempo en el SB. / Mitchell Leff/Getty Images

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina - 6 al 22 de febrero

Donovan Carrillo asistirá a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.
Donovan Carrillo asistirá a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. / Maddie Meyer/Getty Images

Las miradas de México estarán puestas en la participación del patinador Donovan Carrillo, que disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. Los dos principales sitios de competencia son la ciudad de Milán y Cortina d’Ampezzo.

Juegos Paralímpicos de Invierno - 6 al 15 de marzo

Juegos Paralímpicos de Invierno.
Juegos Paralímpicos de Invierno. / Mattia Ozbot/Getty Images

Abierto Mexicano de Tenis - 21 al 28 de febrero

Abierto Mexicano del Tenis.
Abierto Mexicano del Tenis. / Hector Vivas/Getty Images

Clásico Mundial de Beisbol - 5 al 17 de marzo

Clásico Mundial de Beisbol.
Clásico Mundial de Beisbol. / Chris Coduto/Getty Images

Roland Garros - 18 al 22 de mayo

Roland Garros.
Roland Garros. / Julian Finney/Getty Images

Mundial de futbol - 11 de junio al 19 de julio

Mundial de futbol.
Mundial de futbol. / Kevin Dietsch/Getty Images

La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 enfrentando a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Será un duelo con historia, pues ambas selecciones protagonizaron hace 16 años el inaugural de Sudáfrica 2010.

Tour de Francia - 4 al 26 de julio

Isaac del Toro competirá en el Tour de Francia.
Isaac del Toro competirá en el Tour de Francia. / LUCA BETTINI / AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro competirá por primera vez en el Tour de Francia, que tendrá salida en Barcelona, luego de regreso a Francia hasta la etapa final en París.

Wimbledon - 29 de junio al 12 de julio

Wimbledon.
Wimbledon. / Clive Brunskill/Getty Images

Juegos Centroamericanos y del Caribe República Dominicana - 24 de julio al 8 de agosto

Mundial de Flag Football - 13 al 16 de agosto

Diana Flores lidera equipo rumbo a Los Ángeles 2028
Diana Flores lidera equipo rumbo a Los Ángeles 2028. / Conade

Abierto de Estados Unidos - 23 de agosto al 13 de septiembre

Abierto de Estados Unidos.
Abierto de Estados Unidos. / Clive Brunskill/Getty Images

Juegos Olímpicos de la Juventud - 30 de octubre al 13 de noviembre

Juegos Olímpicos de la Juventud se celebrarán en Dakar, Senegal, el primer país del continente africano que recibirá este evento deportivo y será también la primera vez que participe un Equipo de Refugiados.

Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

