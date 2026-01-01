Los eventos más importantes del 2026
El 2026 será un año de espectáculo en el deporte con el Abierto de Australia de tenis, el primer Grand Slam de la temporada seguido en febrero del Super Bowl ––uno de los eventos deportivos más vistos del mundo–– y el Abierto de Acapulco. Durante el verano se disputará el Mundial de futbol 2026 y el gran momento del año llegará el 11 de junio con el partido de inauguración entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, después el arranque del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana.
Abierto de Australia - 18 de enero al 1 de febrero
El Abierto de Australia 2026 tendrá lugar del 18 de enero al 1 de febrero. La temporada de Grand Slam comienza en Melbourne. Los actuales campeones defensores son el italiano Jannik Sinner y la estadounidense Madison Keys.
Super Bowl LX - 8 de febrero
El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, casa de San Francisco, que se localiza en Santa Clara. El show de medio tiempo será encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny. Será la segunda ocasión en la que se juegue en este estadio, por primera vez ahí se celebró el SB L, donde ganaron los Broncos y Von Miller fue el MVP del partido.
Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina - 6 al 22 de febrero
Las miradas de México estarán puestas en la participación del patinador Donovan Carrillo, que disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. Los dos principales sitios de competencia son la ciudad de Milán y Cortina d’Ampezzo.
Juegos Paralímpicos de Invierno - 6 al 15 de marzo
Abierto Mexicano de Tenis - 21 al 28 de febrero
Clásico Mundial de Beisbol - 5 al 17 de marzo
Roland Garros - 18 al 22 de mayo
Mundial de futbol - 11 de junio al 19 de julio
La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 enfrentando a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Será un duelo con historia, pues ambas selecciones protagonizaron hace 16 años el inaugural de Sudáfrica 2010.
Tour de Francia - 4 al 26 de julio
El ciclista mexicano Isaac del Toro competirá por primera vez en el Tour de Francia, que tendrá salida en Barcelona, luego de regreso a Francia hasta la etapa final en París.
Wimbledon - 29 de junio al 12 de julio
Juegos Centroamericanos y del Caribe República Dominicana - 24 de julio al 8 de agosto
Mundial de Flag Football - 13 al 16 de agosto
Abierto de Estados Unidos - 23 de agosto al 13 de septiembre
Juegos Olímpicos de la Juventud - 30 de octubre al 13 de noviembre
Juegos Olímpicos de la Juventud se celebrarán en Dakar, Senegal, el primer país del continente africano que recibirá este evento deportivo y será también la primera vez que participe un Equipo de Refugiados.