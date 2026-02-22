Los pebeteros olímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo quedan apagados
Los pebeteros olímpicos quedaron apagados este domingo en Milán y Cortina d'Ampezzo, bajando así formalmente el telón de los Juegos de Invierno de 2026, después de más de dos semanas de competición deportiva.
La ceremonia de clausura se celebró en la histórica Arena de Verona, un anfiteatro romano de casi dos mil años de antigüedad, donde se realizó el tradicional desfile de atletas, los discursos oficiales y el traspaso de la bandera olímpica a los representantes de la próxima sede invernal.
La llama olímpica volverá a encenderse en 2028 en las ruinas de la antigua Olimpia en Grecia, para iniciar un nuevo relevo que conducirá hasta los Juegos de verano de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
El adiós a la llama marcó el cierre simbólico de un evento que, en palabras de la presidenta Kirsty Coventry en el discurso que dio justo antes, inaugura una nueva era.
"Habéis brindado una nueva generación de Juegos de Invierno y habéis establecido un modelo de referencia para las ediciones futuras. Podéis estar orgullosos", dijo de manera solemne en la Arena de Verona, el anfiteatro romano del siglo I, joya patrimonial de la ciudad de Romeo y Julieta y que sirvió de escenario de lujo para el cierre olímpico.
El espectáculo final combinó elementos artísticos, musicales y culturales que exaltaron la identidad italiana, en una puesta en escena que puso fin a semanas de pruebas sobre nieve y hielo y celebró los logros deportivos del evento.
Entre los momentos más simbólicos sobresalieron interpretaciones de piezas emblemáticas como Nessun dorma, del compositor Giacomo Puccini, así como el clásico Volare, Nel blu dipinto di blu de Domenico Modugno, además de arreglos orquestales inspirados en el folclore alpino y la cultura del norte de Italia.
La siguiente edición de invierno será dentro de cuatro años, en 2030, en los Alpes franceses.