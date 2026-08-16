Louis Foster conquista Markham; Pato O’Ward tendrá que remontar desde el fondo
Louis Foster se quedó con la pole position para la primera carrera de IndyCar en las calles de Markham, después de una clasificación que cambió de protagonistas en cada ronda y que castigó a varios de los nombres fuertes de la categoría. Entre ellos apareció Pato O’Ward, quien no logró superar el primer corte y tendrá que arrancar desde la vigésima posición, un resultado que complica desde el sábado las opciones del mexicano.
La sesión comenzó después de un retraso dentro de un fin de semana que ya había sufrido cambios importantes en su programa. Cuando los autos por fin salieron a pista, Álex Palou tomó el control del primer grupo y marcó 1:14.0990. Scott McLaughlin quedó a sólo 0.0608 segundos, mientras Dennis Hauger, Marcus Ericsson, Graham Rahal y Scott Dixon completaron los seis lugares que otorgaron el pase al Top 12.
Te puede interesar: IndyCar: Palou es pole y Pato O’Ward va segundo en GP Sonsio de Indianápolis
El segundo grupo tenía buena parte de la atención mexicana por la presencia de Pato. David Malukas colocó al Penske número 12 en lo más alto con 1:13.4759, seguido por Louis Foster, Alexander Rossi, Mick Schumacher, Christian Lundgaard y Rinus VeeKay.
Para O’Ward, la sesión se complicó desde esa primera fase. El regiomontano no encontró una vuelta que le permitiera entrar entre los seis mejores de su grupo y terminó décimo con un registro de 1:14.3822. El resultado lo dejó fuera del Top 12 y lo mandó hasta el vigésimo puesto de la parrilla.
La eliminación representó uno de los golpes más importantes de la clasificación. Pato llegó a Markham como uno de los pilotos capaces de pelear en la parte alta, pero ahora tendrá que afrontar una carrera completamente distinta. En un circuito callejero nuevo, estrecho y con pocas oportunidades claras de adelantamiento, salir desde la décima fila obligará al mexicano a cuidar cada decisión de estrategia y aprovechar cualquier bandera amarilla que pueda modificar el orden.
El contraste dentro de Arrow McLaren también fue evidente. Mientras O’Ward quedó eliminado desde la primera ronda, Christian Lundgaard avanzó hasta el Firestone Fast Six y terminó segundo. Esa diferencia mostró que el equipo sí tenía velocidad para pelear al frente, pero Pato no pudo transformarla en una vuelta suficientemente rápida durante su grupo.
La segunda ronda volvió a cambiar el panorama. Marcus Ericsson terminó primero con 1:14.0190, seguido por McLaughlin y Hauger. VeeKay consiguió el cuarto puesto, Lundgaard fue quinto y Foster tomó el último boleto disponible para el Fast Six.
David Malukas, quien había dominado su grupo en la primera fase, quedó séptimo y perdió la oportunidad de luchar por la pole. Alexander Rossi terminó octavo, Scott Dixon noveno, Graham Rahal décimo y Mick Schumacher ocupó la undécima posición.
La gran sorpresa de esa ronda fue Álex Palou. El español había encabezado su grupo inicial, pero cayó hasta el duodécimo puesto del Top 12 y también quedó fuera de la batalla final por la pole. Su eliminación abrió aún más una clasificación que ya había perdido antes a O’Ward, Kyle Kirkwood, Will Power y Josef Newgarden.
En el Firestone Fast Six, Foster encontró su mejor vuelta cuando más la necesitaba. El piloto de Rahal Letterman Lanigan superó a Lundgaard y consiguió la segunda pole position de su carrera en IndyCar.
Lundgaard aseguró el segundo puesto y colocó a Arrow McLaren en la primera fila, mientras Scott McLaughlin terminó tercero. Marcus Ericsson fue cuarto, Dennis Hauger quinto y Rinus VeeKay cerró el grupo de los seis más rápidos.
Markham ya tiene al primer poleman de IndyCar de su historia: Louis Foster. Sin embargo, para Pato O’Ward el sábado dejó un panorama mucho más complicado. El mexicano partirá desde el vigésimo lugar y necesitará una carrera casi perfecta para recuperar posiciones en un trazado que todavía representa una incógnita para toda la parrilla.
La oportunidad seguirá ahí. Un circuito nuevo suele abrir la puerta a errores, accidentes y estrategias diferentes. Pato tendrá que convertir cualquiera de esas circunstancias en una oportunidad si quiere rescatar un resultado importante después de una clasificación que terminó mucho antes de lo esperado.
Orden tras la Qualy
1. Louis Foster
2. Christian Lundgaard
3. Scott McLaughlin
4. Marcus Ericsson
5. Dennis Hauger
6. Rinus VeeKay
7. David Malukas
8. Alexander Rossi
9. Scott Dixon
10. Graham Rahal
11. Mick Schumacher
12. Álex Palou
13. Kyffin Simpson
14. Romain Grosjean
15. Christian Rasmussen
16. Kyle Kirkwood
17. Sting Ray Robb
18. Felix Rosenqvist
19. Nolan Siegel
20. Pato O’Ward
21. Santino Ferrucci
22. Marcus Armstrong
23. Caio Collet
24. Will Power
25. Josef Newgarden