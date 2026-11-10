Magnus Ditlev rompe los límites del Ironman y hace historia con una marca de 7:19:17 horas, pero todavía busca el título mundial.

El triatleta danés completó los 3.8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42.2 de carrera en 7:19:17 horas. Superó las marcas de Sam Laidlow en Roth y Kristian Blummenfelt en Cozumel.

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“Mi objetivo es desarrollarme no solo como atleta, sino también impulsar el deporte del triatlón, y espero inspirar a otros en el camino”, expresó Magnus Ditlev en su página oficial.

El danés de 29 años consiguió el tiempo más rápido registrado en una prueba de distancia Ironman, después de ganar el Ironman de Florida el sábado 7 de noviembre con una marca de 7 horas, 19 minutos y 17 segundos. La competencia fue en Panama City Beach, Florida, Estados Unidos, donde el triatleta completó los 226 kilómetros del recorrido y superó la mejor marca anterior, establecida en julio de 2026.

Nacido el 31 de octubre de 1997, Magnus Ditlev vive en Virum, cerca de Copenhague, Dinamarca. Durante su infancia practicó futbol y bádminton, pero empezó a apasionarse por el triatlón cuando acompañaba a su familia a ver el Ironman de Copenhague. Le llamaban la atención el esfuerzo, el rendimiento y la disciplina de los atletas, por lo que decidió probar el deporte en 2015, sin experiencia competitiva en natación, ciclismo o atletismo.

Comenzó a correr y a salir en bicicleta con su padre y en 2019 debutó como profesional. También estudió ingeniería química. A los 18 años recibió clases de natación como regalo de cumpleaños y en 2018 sufrió un accidente mientras entrenaba en bicicleta. Durante su recuperación pasó 125 días consecutivos entrenando en una bicicleta estática. En 2020 consiguió su primera victoria profesional en el Ironman 70.3 de Gdynia, Polonia. Desde 2017 trabaja con su entrenador Jens Petersen-Bach.

Ditlev acabo los 3.8 kilómetros de natación en 47 minutos y 52 segundos. Posteriormente comenzó el recorrido en bicicleta y empezó a separarse de sus rivales hasta completar los 180 kilómetros en 3:51:16 horas, el tiempo más rápido registrado en el segmento de ciclismo de una prueba Ironman.

Cuando comenzó a correr, ya tenía una ventaja de más de 11 minutos sobre sus oponentes. Después de conseguir la victoria, Ditlev reconoció que había sido una de las competencias en las que mejor se había sentido. Incluso la describió como “el Ironman más fácil” de su carrera, declaró a Slowtwitch el 8 de noviembre. Antes de comenzar el maratón, le preguntó a su novia qué tiempo necesitaba para superar la marca anterior. Ella le respondió que debía terminar los 42.2 kilómetros en aproximadamente 2 horas y 35 minutos, por lo que decidió aumentar el ritmo.

Magnus firmó la competencia con un maratón de 2:33:31 horas. Su resultado fue un minuto y 47 segundos más rápido que las 7:21:04 horas del francés Sam Laidlow, quien había impuesto la mejor marca de la distancia en Challenge Roth durante julio de este año. También superó las 7:21:12 horas que el noruego Kristian Blummenfelt obtuvo en el Ironman de Cozumel en 2021.

México también forma parte de la trayectoria triatleta, ganó el Ironman de Cozumel en noviembre de 2022 con un tiempo de 7:50:40 horas. El danés también ganó tres ediciones consecutivas de Challenge Roth, entre 2022 y 2024, y consiguió el tercer lugar del Campeonato Mundial de Ironman en Niza durante 2023. Un año después terminó segundo en Kona con 7:43:39 horas, uno de los resultados más importantes de su carrera.

En noviembre de 2023 fue partícipe en el Ironman de Florida y terminó quinto con un tiempo de 7:48:52 horas. Tres años después regresó al recorrido y consiguió mejorar su marca en 29 minutos y 35 segundos. En esa primera participación había completado el ciclismo en 3:59:02 horas y el maratón en 2:52:40, tiempos que también superó durante su victoria de 2026. A pesar de conseguir el mejor registro de la historia en la distancia, Ditlev explicó que todavía tiene una meta pendiente. “Lo que me falta es un título mundial”, reconoció durante su entrevista con Slowtwitch. Magnus considera que ganar en Kona sería uno de los mayores logros de su carrera.

La victoria en Panama City Beach tuvo un significado especial para Ditlev, quien apenas cuatro semanas antes había abandonado el Campeonato Mundial de Ironman en Kona, Hawái. En aquella competencia se encontraba entre los primeros lugares, pero sufrió problemas físicos durante el maratón y no pudo terminar. En su entrevista explicó que, cuando las cosas no salen bien, comienza a preguntarse “si has perdido tu nivel”. No obstante, reconoció la importancia de llegar a la meta, pues “no importa si vas primero” cuando todavía faltan kilómetros y no consigues terminar. Ahora buscará regresar al Campeonato Mundial en 2027. En Florida, el estadounidense Rudy von Berg terminó segundo con 7:33:25 horas y su compañero Matt Hanson fue tercero con 7:35:48.

Ditlev obtuvo el tiempo más rápido registrado hasta ahora y escribió una nueva página en la historia del Ironman.