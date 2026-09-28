Mexicano Isaac del Toro, entre lágrimas tras su participación en Mundial de Ciclismo

El mexicano Isaac del Toro terminó entre lágrimas tras su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal (Canadá), donde finalizó en quinto lugar, firmando la mejor actuación de nuestro país.



Del Toro quedó a 14 segundos del campeón estadounidense Brandon McNulty.

El mexicano mantuvo la competencia por los primeros lugares hasta los últimos kilómetros, aunque al final no logró quedarse con la victoria.

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En el Mundial de Ciclismo 2025, Isaac terminó en la séptima posición, por lo que ahora mejoró su propia actuación.



Cuando terminó la carrera, las cámaras captaron a Del Toro llorando después de cruzar la meta, una imagen que le dio la vuelta al mundo.

"Lo intentamos. Se notó que veníamos a ganar. Me quedo satisfecho con el desempeño, sabíamos que podíamos ganar, es una pena no haberlo hecho. Nos vimos super bien como nación. No ganamos, pero avanzamos en las ambiciones y en la mentalidad que queremos en estas carreras", explicó Isaac muy emocionado para los micrófonos de ESPN.

Al final de la carrera, cientos de mexicanos vitorearon a Isaac, quien se dejó querer por todos sus compatriotas mientras le gritaban "¡Torito... torito!".