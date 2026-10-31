Maratón de Nueva York celebra 50 años con cartel de lujo

El Maratón de Nueva York llega este domingo a una cita especial: el 50 aniversario de su mítico recorrido por los cinco distritos de la Gran Manzana, realzado por un cartel de figuras de primer nivel.

La carrera nació el 13 de septiembre de 1970, pero el trazado estaba limitado entonces al Central Park, en pleno corazón de Manhattan.

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En 1976 el maratón salió del pulmón verde de la megalópolis, en una osada apuesta de los organizadores de unir los cinco "boroughs" de Nueva York: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan.

La genial idea fue transformando la prueba en una cita ineludible. Este domingo se espera a unos 60,000 participantes de 140 países en una gran fiesta popular en la mayor ciudad de Estados Unidos, con más de dos millones de espectadores animándolos.

En la primera edición, fueron 127 corredores los que pagaron un dólar de inscripción para intentar completar las cuatro vueltas en Central Park, lo que sólo 55 lograron.

Gary Muhrcke, un bombero neoyorquino, se proclamó campeón recién salido de su turno de noche.

El sueco Andreas Almgren se estrena en el Maratón de Nueva York

Nombres importantes intentarán imitarlo este año. En la categoría masculina, el keniano Benson Kipruto, vencedor el año pasado en un espectacular esprint final, aspira a repetir la hazaña.

De lograrlo, el medallista de bronce olímpico de París 2024 sería el primer bicampeón consecutivo desde su compatriota Geoffrey Mutai en 2013.

Enfrente tendrá al etíope Deresa Geleta, al keniano CyBrian Kotut y a antiguos ganadores como el neerlandés Abdi Nageeye (2024) y el keniano Geoffrey Kamworor (2017 y 2019), que persigue un sonado triplete.

Las opciones estadounidenses descansarán en Conner Mantz y Zouhair Talbi.

También existe expectación por el debut en un maratón del sueco Andreas Almgren, uno de los mejores fondistas europeos.

"Todavía no me he sentido nervioso. Ahora mismo es solo emoción (...) No sé si alguna vez he estado tan emocionado por una carrera", declaró Almgren, de 31 años.

Reciente campeón mundial de medio maratón, el sueco ha adaptado su programa de entrenamiento con una carga más elevada y más sesiones largas, además de una concentración en altura en Flagstaff, en el oeste de Estados Unidos.

Nueva York, último gran maratón del año, no suele ser terreno propicio para los récords mundiales debido a los desniveles de su recorrido y la ausencia de liebres, pero conquistar sus emblemáticas calles sigue siendo uno de los triunfos más prestigiosos del atletismo.

Obiri, gran favorita para repetir como ganadora del Maratón de Nueva York

En el cuadro femenino, Hellen Obiri tratará de conservar el trono que conquistó el año pasado, cuando pulverizó el récord de la prueba con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 51 segundos.

La atleta keniana, también ganadora en 2023, no tendrá esta vez la amenaza de la estelar Sifan Hassan, campeona olímpica de maratón en París.

Obiri sí tendrá que vigilar muy de cerca a su compatriota Sheila Chepkirui, campeona en 2024 y tercera el año pasado.

Las estadounidenses Jessica McClain, Annie Frisbie y Weini Kelati, así como la uruguaya Julia Paternain, están entre las corredoras que sueñan con dar una sorpresa en la línea de meta situada en Central Park. AFP