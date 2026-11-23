Marc Márquez volvió a levantarse para entrar en uno de los grupos más exclusivos del motociclismo. Después de operaciones, infecciones, problemas de visión y temporadas marcadas por el dolor, el español conquistó en Portugal su décimo campeonato mundial y se convirtió en el tercer piloto que alcanza esa cifra en todas las categorías, después de Giacomo Agostini, ganador de 15 coronas, y Ángel Nieto, quien consiguió 13.

El octavo lugar obtenido en Portimão fue suficiente para asegurar el campeonato de MotoGP 2026 antes de la última fecha. Se trató de su octavo título en la categoría principal, con el que igualó el récord histórico de Agostini, y de la culminación de la mayor remontada de puntos registrada en la historia del certamen.

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Márquez llegó a encontrarse 102 unidades por detrás de Marco Bezzecchi, se recuperó de una doble operación y terminó transformando una temporada que parecía perdida en otra demostración de resistencia. El décimo título no solamente amplió sus estadísticas: completó una historia que comenzó con la caída que estuvo cerca de terminar su carrera seis años atrás.

El campeón que parecía invencible

Nacido el 17 de febrero de 1993 en Cervera, España, Márquez comenzó a competir desde niño y debutó en el Campeonato Mundial durante 2008. Su ascenso fue veloz: conquistó la categoría de 125cc en 2010, se coronó en Moto2 en 2012 y llegó a MotoGP con Honda un año después.

No necesitó un largo proceso de adaptación. Ganó su segunda carrera en la categoría principal y se convirtió en campeón durante su temporada de novato. Defendió la corona en 2014 después de imponerse en las primeras 10 pruebas del calendario y posteriormente volvió a conquistarla en 2016, 2017, 2018 y 2019.

Su campaña de 2019 parecía colocarlo fuera del alcance del resto. Ganó 12 de las 19 carreras, subió al podio en 18 y acumuló 420 puntos. Había obtenido seis de los siete campeonatos anteriores de MotoGP y comenzó 2020 como el gran favorito para prolongar su dominio.

Entonces llegó Jerez.

La caída que cambió su cuerpo y su carrera

El 19 de julio de 2020, Márquez sufrió una fuerte caída durante el Gran Premio de España mientras intentaba completar una remontada. El impacto le provocó una fractura en el húmero derecho y obligó a los médicos a operarlo.

Solamente una semana después intentó volver a competir en el mismo circuito. Participó en las sesiones iniciales del Gran Premio de Andalucía, pero el dolor terminó obligándolo a retirarse. Aquella decisión de acelerar el regreso abrió una recuperación mucho más larga y complicada de lo previsto.

La placa colocada durante la primera intervención se rompió y Márquez necesitó una segunda operación. Posteriormente apareció una infección y el hueso no consolidó correctamente, por lo que fue sometido a una tercera cirugía. No volvió a competir durante toda la temporada de 2020.

Regresó en 2021 y todavía consiguió ganar tres Grandes Premios, pero su cuerpo continuó enviándole señales. Una caída durante un entrenamiento provocó la reaparición de la diplopía, un problema de visión doble que ya había puesto en peligro su trayectoria durante su etapa en Moto2. Se perdió las dos últimas pruebas de aquel año.

En 2022 sufrió otro accidente violento en Indonesia y la diplopía volvió a aparecer. Aunque regresó semanas después, su brazo derecho seguía limitando su conducción. Márquez había aprendido a pilotar compensando la mala alineación del hueso, pero esa solución dejó de ser sostenible.

El español decidió detenerse y someterse a una cuarta intervención en el húmero. Durante la operación realizada en la Clínica Mayo de Estados Unidos, los médicos volvieron a fracturar el brazo para corregir una rotación aproximada de 34 grados y estabilizarlo en la posición adecuada.

Entre su lesión de 2020 y el regreso definitivo a la pelea por las victorias, Márquez se perdió 30 Grandes Premios. Las operaciones, los problemas de visión y una fractura en la mano sufrida durante 2023 alimentaron las dudas sobre si alguna vez volvería a competir al nivel que lo había convertido en campeón.

Dejar Honda para intentar volver a ser Márquez

La recuperación física coincidió con el periodo más complicado de Honda. La motocicleta había perdido competitividad y Márquez asumía riesgos cada vez mayores para acercarse a los primeros lugares. Durante 2023 sufrió 29 caídas y solamente consiguió un podio en las carreras de los domingos.

Después de 11 temporadas, seis campeonatos de MotoGP y 59 victorias con la fábrica japonesa, tomó la decisión más arriesgada de su trayectoria. Renunció al último año de su contrato y dejó Honda para incorporarse a Gresini en 2024, un equipo independiente que le ofrecía una Ducati de la temporada anterior.

El movimiento implicaba abandonar la seguridad económica y el lugar privilegiado que había construido dentro de Honda. Márquez prefirió comenzar nuevamente con una motocicleta que le permitiera disfrutar y comprobar si todavía tenía la velocidad necesaria para ganar.

La apuesta funcionó. En 2024 volvió al podio y se impuso en Aragón después de pasar mil 43 días sin ganar un Gran Premio. Consiguió tres victorias y terminó tercero en el campeonato, solamente detrás de Jorge Martín y Francesco Bagnaia, quienes utilizaron las versiones más recientes de la Ducati.

Su rendimiento convenció al equipo oficial. Márquez se vistió de rojo en 2025 y completó el regreso que durante años pareció imposible. Ganó 11 carreras, aseguró el campeonato en Japón y obtuvo su noveno título mundial, 2 mil 184 días después de su última corona.

Ningún piloto había esperado tanto tiempo entre dos campeonatos de la categoría principal. “Terminé el desafío más difícil de mi carrera”, reconoció después de volver a la cima.

Otra lesión y una remontada de 102 puntos

Una semana después de coronarse en 2025, Márquez sufrió un accidente en Indonesia que le provocó una fractura en la base de la apófisis coracoides y daños en los ligamentos del hombro derecho. Necesitó una nueva operación y no volvió a competir durante el resto de la temporada.

Las consecuencias de aquella lesión afectaron su preparación para 2026. Márquez ganó las carreras sprint de Brasil y Jerez, pero todavía no conseguía una victoria dominical cuando llegó a Francia. Una caída durante el sprint de Le Mans le fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho.

El español fue sometido a una doble intervención. Los médicos estabilizaron la fractura del pie y atendieron una lesión anterior en el hombro, donde un fragmento de hueso y dos tornillos estaban comprimiendo el nervio radial. Se perdió el Gran Premio de Francia y toda la fecha de Cataluña.

Cuando regresó en Mugello terminó séptimo y se encontró 102 puntos por detrás de Bezzecchi. Ningún piloto había remontado una diferencia semejante para convertirse en campeón; el récord anterior pertenecía a Bagnaia, quien recuperó 91 unidades en 2022.

Márquez respondió con una segunda mitad extraordinaria. Ganó siete de las siguientes 13 carreras, acumuló 10 triunfos en sprints durante la temporada y transformó aquella desventaja en una oportunidad para coronarse antes de la última fecha.

En Portugal no necesitaba ganar. Dejó que las Aprilia pelearan por la victoria y se concentró en terminar dentro de la posición requerida. Cruzó la meta en el octavo lugar y aseguró matemáticamente el campeonato.

Diez campeonatos y un lugar entre los más grandes

La corona de 2026 es la décima de la trayectoria de Márquez: una en 125cc, una en Moto2 y ocho en MotoGP. Solamente Agostini, con 15, y Nieto, con 13, habían alcanzado antes los dos dígitos. El español superó así los nueve títulos de Valentino Rossi, Mike Hailwood y Carlo Ubbiali.

Sus ocho campeonatos en la categoría principal igualan el récord de Agostini. También se convirtió en el segundo piloto que gana al menos dos títulos de MotoGP con dos fabricantes diferentes, después de Rossi: seis con Honda y dos con Ducati.

Márquez aseguró la corona de 2026 con siete victorias, 10 triunfos en sprints, cuatro poles y 439 puntos antes de la última carrera. Además, es el primer piloto que construye tres periodos diferentes de campeonatos consecutivos: 2013-2014, 2016-2019 y 2025-2026.

Con 33 años y 278 días, se convirtió en el campeón de mayor edad durante la era moderna de MotoGP y en el tercero más veterano de toda la historia de la categoría principal. Entre su primera corona de MotoGP, obtenida en 2013, y la más reciente transcurrieron 13 años y 12 días, otro récord del campeonato.

Las estadísticas explican su grandeza, pero no cuentan toda la historia. Entre su título de 2019 y el regreso a la cima hubo operaciones, rehabilitaciones, 30 carreras perdidas, un cambio de fabricante y momentos en los que retirarse parecía una posibilidad real.

Marc Márquez no volvió a ser campeón porque recuperara exactamente al piloto que era antes del accidente. Lo consiguió porque aprendió a competir con otro cuerpo, aceptó abandonar el lugar donde había ganado todo y comenzó nuevamente desde un equipo independiente.

Su décimo título no representa únicamente otra corona. Es la confirmación de que la caída más grave de su carrera logró detenerlo durante años, pero nunca pudo decidir su final.