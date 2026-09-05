McLaughlin le arrebata la pole a Palou; Pato queda fuera del Fast 12 por nueve milésimas
Scott McLaughlin conquistó la última pole position de la temporada 2026 de IndyCar después de superar a Álex Palou por apenas 17 milésimas en Laguna Seca. El campeón ocupará el segundo lugar de la parrilla, mientras Pato O’Ward clasificó decimotercero tras quedar fuera del Fast 12 por una diferencia de solo nueve milésimas.
O’Ward formó parte del primer grupo y entró a sus últimos intentos dentro de una clasificación extremadamente cerrada. David Malukas terminó al frente con un registro de 1:09.4090, pero la principal batalla se concentró en el sexto puesto, el último que otorgaba un boleto a la siguiente ronda.
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Kyffin Simpson aseguró esa posición con una vuelta de 1:09.5454. Pato cruzó la línea con 1:09.5544 y se quedó a 0.0090 segundos del piloto de Chip Ganassi Racing. El mexicano terminó séptimo dentro de su grupo y ocupó el decimotercer puesto en el resultado combinado.
La eliminación temprana representa un golpe para O’Ward después de su histórico doblete en Milwaukee. El piloto de Arrow McLaren llegó a Laguna Seca con la posibilidad de conseguir tres victorias consecutivas por primera vez en su trayectoria, pero ahora deberá remontar en un circuito donde el tráfico, la degradación de los neumáticos y la estrategia suelen condicionar cualquier avance.
El resultado también complica su pelea por el subcampeonato. Pato comenzó el fin de semana en el cuarto lugar con 503 puntos, cuatro por debajo de Christian Lundgaard y dos detrás de Kyle Kirkwood. Su compañero avanzó hasta el Fast Six y clasificó quinto, aunque recibió una sanción de seis posiciones por un cambio de motor no autorizado. Kirkwood consiguió el séptimo puesto.
Palou vivió una sesión muy distinta. El español lideró el segundo grupo con 1:09.1398 y volvió a marcar el mejor registro en el Fast 12, donde detuvo el cronómetro en 1:09.1496. El pentacampeón llegó a la ronda definitiva como el principal candidato a conseguir su tercera pole consecutiva en Laguna Seca.
McLaughlin cambió el desenlace con una vuelta de 1:09.1363. Palou respondió con 1:09.1540, pero los 0.0177 segundos que separaron a ambos entregaron la pole al neozelandés. El piloto de Team Penske sumó la decimocuarta de su trayectoria y la tercera de la temporada.
Felix Rosenqvist completó los tres primeros lugares, a 0.0568 segundos de McLaughlin. Alexander Rossi clasificó cuarto, Lundgaard terminó quinto y Malukas cerró el Fast Six. Palou partirá desde la primera fila en busca de su tercera victoria consecutiva en Laguna Seca y la cuarta en las últimas cinco ediciones.
Las sanciones de seis lugares para Lundgaard y Caio Collet, quien clasificó duodécimo, modificarán el orden definitivo antes de la carrera. Pato podría avanzar en la parrilla, pero necesitará una actuación prácticamente perfecta para alcanzar a Palou y McLaughlin, conservar sus opciones al subcampeonato y cerrar la temporada con una tercera victoria consecutiva.
La última carrera de la temporada se disputará este domingo a las 12:30 horas, tiempo del centro de México, sobre 95 vueltas al circuito de Laguna Seca.