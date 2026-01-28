Los 5 mexicanos a seguir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina
La delegación incluye a Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola, con experiencias que van desde el debut hasta la despedida olímpica.
México competirá con cinco deportistas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola, del 6 al 22 de febrero. La delegación mexicana tendrá representación en patinaje artístico, esquí nórdico, alpino y de fondo. Una edición donde Donovan estará en su segunda justa invernal; Sarah Schleper, se despedirá del deporte en sus séptimos Juegos; será el debut de su hijo Lasse, el de Allan y Regina.
Donovan Carrillo - Patinaje artístico
El patinador mexicano Donovan Carrillo competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026. En septiembre pasado, en el Clasificatorio olímpico de Beijing, China, Donovan ganó la medalla de bronce y el boleto olímpico. A tierras itálicas llegará con 26 años y competirá al ritmo de Hip Hip Chin Chin en el programa corto; en el libre, un Remix de Elvis Presley y en la apertura, My Way.
"Lo que más puedo percibir es la alegría con la que entreno en mi día a día. Anteriormente, claro que disfrutaba patinar. Pero, siento que la manera en la que enfrentaba los desafíos o los obstáculos o un mal entrenamiento, tal vez no era la ideal, tal vez no era la mejor".- Donovan Carrillo, patinador mexicano
- Días de competencia:
- Martes 10 de febrero | 11:30 horas | Programa corto
- Viernes 13 de febrero | 12:00 horas | Programa largo
Sarah Schleper - Esquí alpino femenil
La legendaria Sarah Schleper se despedirá de las montañas en Milano-Cortina: sus séptimos Juegos Olímpicos; los terceros con México, las otras cuatro justas compitió con Estados Unidos y este febrero será su adiós del alto rendimiento a los 46 años, días previos a su cumpleaños 47. Solo que esta ocasión será especial porque lo hará junto a su hijo Lasse Gaxiola, que debutará en una justa olímpica invernal. El camino olímpico comenzó en Nagano 1998, siguió Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.
"Me gusta la comida, la gente y mi familia. Me gusta regresar a México cuando termino de competir y cuando me retire quiero vivir toda la vida ahí. Mi esposo y me familia me enseñaron a ser mexicana".- Sarah Schleper, esquiadora mexicana
- Días de competencia
- Jueves 12 de febrero | 04:30 horas | Super-G
- Sábado 15 de febrero | 03:00 horas | Slalom gigante - Descenso 1
- Sábado 15 de febrero | 06:30 horas | Descenso
Allan Corona - Esquí nórdico
Allan Corona se inició en el esquí nórdico después de irse a vivir a Noruega desde hace cinco años. Antes practicaba triatlón y otros deportes de resistencia cuando vivía en Tijuana. Un día lo invitaron a probar este deporte de invierno que no es muy común. Inicialmente, no tenía como objetivo buscar una clasificación olímpica y fue después de competir en un Campeonato Mundial que se dio cuenta que podía competir a un alto nivel. En febrero del año pasado logró el boleto olímpico en el Campeonato Mundial Nórdico en Trondheim.
"Mi estilo de vida siempre ha sido un poco de ir buscando retos. El deporte te puede dar la oportunidad de adaptarte y encontrar un propósito. Voy a dar todo lo que pueda".- Allan Corona, esquiador mexicano
- Día de competencia:
- Viernes 13 de febrero | 04:45 horas | 10/intervalos
Regina Martínez - Esquí de fondo
Regina Martínez es una médica mexicana que participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en esquí de fondo. Este deporte comenzó a practicarlo mientras estudiaba medicina en Minnesota. Desde niña practicó distintos deportes y esto fortaleció su vínculo con la actividad física y ahora es también especialista en medicina de urgencias.
"Durante mi tiempo en Minnesota me entró la curiosidad de saber cuántos mexicanos habían ido a los Juegos Olímpicos de Invierno. Me doy cuenta que ninguna mujer había clasificado a este deporte y casualmente en Minnesota hay muchos esquiadores de esquí de fondo. Así se dio todo".- Regina Martínez, esquiadora mexicana
- Día de competencia:
- Jueves 12 de febrero | 06:00 horas | 10 kilómetros/intervalos
Lasse Gaxiola - Esquí alpino
Lasse Gaxiola vivirá un debut especial en Milano-Cortina. Por un lado, él competirá por primera vez en unos Juegos Olímpicos, a sus 18 años. Creció entre montañas y nieve en Vail, Colorado y su pasión por el esquí la conoció desde la infancia. Hay una foto: su madre lo toma en brazos en 2011 como símbolo de despedida en su última competencia representando a Estados Unidos. El pequeño Lasse ––de entonces tres años–– descendía con su madre, en una fotografía que pasaría a la historia y su clasificación olímpica a Milano-Cortina se dio de último momento vía ránking.
"Me ha dado nervios el saber que voy a competir y pensar en la ceremonia de inauguración. Mi mamá me dice que tengo que calmarme y estar feliz de que estaré en unos Juegos Olímpicos".- Lasse Gaxiola, esquiador mexicano
- Días de competencia:
- Sábado 14 de febrero | 03:00 horas | Eslalon gigante (Carrera 1)
- Sábado 14 de febrero | 06:30 horas | Eslalon gigante (Carrera 2)
- Lunes 16 de febrero | 03:00 horas | Eslalon (Carrera 1)
- Lunes 16 de febrero | 06:30 horas | Eslalon (Carrera 2)