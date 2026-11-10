Mexicana Maya Mateja busca el camino a Los Angeles 2028 en el Mundial de Surf

Maya Mateja, mexicana de 17 años y surfista originaria de Puerto Escondido, avanzó a la segunda ronda del Mundial de Surf en Perú. México busca mantenerse en la competencia que entregará las primeras plazas por equipos para los Juegos Olímpicos de 2028.

La mexicana Maya Mateja, de 17 años, busca seguir avanzando en el Mundial de Surf 2026, que se celebra del 6 al 15 de noviembre en Punta Rocas, Perú. La surfista originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, terminó segunda en su primera manga con una puntuación de 6.36, detrás de la peruana Catalina Zariquiey, quien consiguió 15.77. Con este resultado, Mateja avanzó a la segunda ronda de la competencia.

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Maya nació en Puerto Escondido, Oaxaca donde creció alrededor del mar y la arena donde comenzó a desarrollar su pasión por el surf. Su madre es mexicana y su padre es de Nueva Zelanda, país en el que también ha pasado parte de su vida, especialmente en Raglan, donde vive la familia paterna. Entre sus principales logros se encuentra un campeonato nacional femenil de categoría abierta en Nueva Zelanda. En su perfil de la Asociación Internacional de Surf (ISA), la mexicana señala que una de sus playas favoritas es Barra de la Cruz, en Oaxaca. Además del surf, disfruta dibujar, hacer arte y pasar tiempo con sus amigos.

“Mi madre es mexicana y mi padre neozelandés. Crecí en un pequeño pueblo de surf en el sur de México llamado Puerto Escondido”, contó Mateja en su perfil de la ISA para el Mundial de 2024. La joven también ha expresado lo importante que es competir por su país. “Estoy muy orgullosa de representar a México”, señaló en su perfil para el Campeonato Mundial Juvenil de Surf de ese mismo año.

En enero de 2026, Mateja consiguió su segundo título nacional de surf en Nueva Zelanda, después de ganar la final femenil en Gisborne. “Me siento muy feliz y bendecida, muy agradecida de estar aquí con mi familia, disfrutar del evento y conseguir la victoria”, declaró a Surfing New Zealand después de aquel triunfo. La mexicana ganó gracias a su última ola, en una final donde la diferencia entre las cuatro surfistas fue de menos de un punto.

En su primera ronda del Mundial de Surf en Perú, Maya Mateja se enfrentó a Catalina Zariquiey, una surfista local de 17 años que consiguió una de las puntuaciones más altas de la competencia hasta ese momento. La peruana sumó 15.77 puntos gracias a dos olas calificadas con 8.00 y 7.77. La mexicana terminó segunda con 6.36 y superó a la sueca Elin Tawharu, quien consiguió 3.80. Ahora tendrá que mejorar sus resultados para continuar avanzando en un torneo que junta a algunos de los mejores surfistas del mundo.

México también cuenta con Coral Jeanne Bonilla y Ana Lylia González en la rama femenil. Bonilla terminó tercera en su primera manga con 2.43 puntos, por detrás de la española Ariane Ochoa, quien ganó con 12.00, y Wan Yu Chen, de Taiwán, que consiguió 4.37. Con este resultado, Coral Bonilla tendrá que competir en el repechaje para continuar en el Mundial. En la rama varonil, México también está representado por Enzo Ackermann, Tiago Sorrentino y Micael Roman Lerner.

El torneo continuará este martes 10 de noviembre con la segunda ronda principal femenil en Punta Rocas y las pruebas de repechaje en El Bosque. Las surfistas deberán adaptarse a las condiciones del mar peruano, donde las olas pueden cambiar durante cada manga. Las surfistas con mejores puntuaciones avanzaron a la siguiente ronda, mientras que las que no lo consigan tendrán una segunda oportunidad en el repechaje. El Mundial terminará el domingo 15 de noviembre, cuando se disputarán las finales.

Para Mateja, el Mundial representa una oportunidad de competir contra atletas con mayor experiencia y seguir creciendo en un deporte en el que sueña con representar a México en los Juegos Olímpicos.