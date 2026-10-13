Mexicano José Emilio Rodríguez estará con el equipo de desarrollo del UAE

El joven mexicano José Emilio Rodríguez, de solo 18 años de edad, se presentará al equipo UAE Team Emirates Gen Z en 2027, después de una temporada de competencia en Europa con A.R. Monex.

Su llegada a Gen Z marcará el paso de la categoría juvenil a la sub-23. Este equipo prepara a corredores jóvenes para que puedan avanzar al WorldTour, la máxima categoría del ciclismo de ruta. Rodríguez continuará su desarrollo dentro de la estructura del UAE, mientras que Del Toro compite en la plantilla principal.

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José Emilio Rodríguez dará pie a una nueva etapa en 2027. El ciclista originario de Colima dejará A.R. Monex para incorporarse al UAE Team Emirates Gen Z, el equipo de la organización en la que compite Isaac del Toro. El UAE anunció su incorporación este lunes 12 de octubre, aunado con la de otros cuatro jóvenes ciclistas.

Rodríguez Delgado, de 18 años y conocido como “Choche”, pasó buena parte de esta temporada compitiendo en Europa. Entre sus apariciones destacan la victoria en el Giro della Valdera y el sexto lugar general en el Giro della Lunigiana, ambos en Italia. En esta última competencia terminó a 23 segundos del ganador. Su formación en A.R. Monex también lo conecta con Del Toro, quien estuvo en el mismo equipo antes de llegar al UAE.

El UAE denotó dos resultados de Rodríguez esta temporada: el segundo lugar general en el GP West Bohemia, donde registró el mismo tiempo que el ganador, y el segundo puesto en el Trofeo Emozione, en Italia. El mexicano también representó al país en el Campeonato Mundial Juvenil de Montreal, Canadá, disputado en septiembre. “José Emilio Rodríguez representa una nueva e ilusionante incorporación al programa”, señaló el equipo en su comunicado.

En Montreal, Rodríguez terminó en el lugar 22 de la contrarreloj individual juvenil, una prueba en la que cada ciclista sale por separado y busca completar el trayecto en el menor tiempo posible. En la carrera de ruta terminó en la posición 34.

En 2025 fue campeón nacional juvenil de contrarreloj y terminó segundo en la prueba de ruta del Campeonato Nacional. Ese mismo año ganó el Gran Premio Adalberto Gabrielloni en Italia. Su historia también incluye el ciclismo de montaña, modalidad en la que fue seleccionado para representar a México en el Mundial de Valais, Suiza, en 2025.

Los otros ciclistas anunciados para 2027 son el francés Simon Defrance, el checo Václav Ježek, el italiano Riccardo Lorello y el español Luca Martinez. Algunos darán el salto desde la categoría juvenil y otros ya cuentan con experiencia en sub-23. Los cinco se integrarán al proyecto con el que el UAE busca formar a sus próximos corredores.