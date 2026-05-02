Osmar Olvera gana medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

El clavadista mexicano Osmar Olvera suma su tercera medalla en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026. 🇲🇽🥉



Gana bronce en trampolín 3 metros individual, con una puntuación de 480.50 unidades.



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