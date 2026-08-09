México conquista los Centroamericanos 2026 con histórica cosecha de 407 medallas
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 llegaron a su final con México en la cima del medallero por tercer certamen consecutivo, firmando además una participación histórica al sumar 407 preseas en total, con 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, para sellar una actuación dominante sobre sus rivales en Santo Domingo.
El primer lugar en el medallero nunca se vio en peligro, pues la delegación mexicana sobrepasó a su máximo perseguidor, Colombia, hasta por el doble de preseas. México consiguió 53 metales más que en la edición anterior de San Salvador 2023, continuando con paso firme para ser considerado como el mejor país dentro de la justa.
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Fueron 40 disciplinas distintas las que le dieron a la comitiva sus más de 400 preseas, con 194 de ellas obtenidas por deportistas femeninas y otras 183 por los hombres, dentro de las cuales 10 fueron en competencias por equipos; otras 30 se ganaron en pruebas mixtas.
Además de México, quien también tuvo una gran actuación fue Colombia, que por segunda edición consecutiva se queda con el segundo puesto del medallero con 266 preseas; esta fue su segunda mejor participación, detrás de Barranquilla 2018, en donde sumaron 270 metales, aunque para Santo Domingo 2026 fueron 91 oros conquistados, más que hace tres ediciones.
Cuba, por su parte, vuelve a repetir en el tercer lugar del medallero con 155 preseas, demostrando los problemas con los que cuenta en la actualidad el deporte en la isla. Esta fue la peor participación de la delegación cubana desde 1966, en donde apenas sumaron 103 medallas.
MEDALLERO FINAL SANTO DOMINGO 2026
1- México: 167 oro, 125 plata y 115 bronce = 407 medallas
2- Colombia: 91, 98 y 77 = 266
3- Cuba: 51, 48 y 56 = 155
4- Venezuela: 49, 70 y 97 = 216
5- República Dominicana: 46, 37 y 67 = 150
6- Puerto Rico: 34, 35 y 55 = 124
7- Guatemala: 18, 32 y 44 = 94
8- Panamá: 8, 8 y 8 = 24
9- Trinidad y Tobago: 6, 5 y 10 = 21
10- El Salvador: 6, 4 y 14 = 24
11- Costa Rica: 5, 6 y 15 = 26
12- Guyana: 3, 1 y 2 = 6
13- Barbados: 2, 5 y 2 = 9
14- Aruba: 2, 2 y 7 = 11
15- Guadalupe: 2, 0 y 3 = 5
16- Jamaica: 1, 4 y 6 = 11
17- Honduras: 1, 4 y 4 = 9
18- Bermudas: 1, 1 y 4 = 6
19- Haití: 1, 1 y 3 = 5
20- Granada: 1, 0 y 1 = 2
21- Nicaragua: 0, 3 y 4 = 7
22- Bahamas: 0, 2 y 2 = 4
23- Islas Vírgenes: 0, 1 y 3 = 4
24- Santa Lucía: 0, 1 y 1 = 2
25- Antigua y Barbuda: 0, 1 y 0 = 1
25- Islas Vírgenes Británicas: 0, 1 y 0 = 1
27- Curazao: 0, 0 y 2 = 2
28- Belice: 0, 0 y 1 = 1
28- Islas Caimán: 0, 0 y 1 = 1
28- Surinam: 0, 0 y 1 = 1
28- San Vicente y las Granadinas: 0, 0 y 1 = 1
MEDALLERO INDIVIDUAL SANTO DOMINGO 2026
Dentro del top 10 del medallero individual, solamente dos deportistas colombianos se meten entre los ocho mexicanos que se llevaron hasta cinco medallas en sus disciplinas. Quienes comandaron esta estadística fueron:
1- Celia Pulido (México): 8 oros, 1 plata y 2 bronces = 11 medallas en natación
2- Itzamary González (México): 6, 0 y 0 = 6 medallas en natación artística
3- Marla Arellano (México): 5, 0 y 0 = 5 medallas en natación artística
3- Blanca Rodríguez (México): 5, 0 y 0 = 5 medallas en natación
3- Marina Malpica (México): 5, 0 y 0 = 5 medallas en gimnasia rítmica
3- Beatriz Briones (México): 5, 0 y 0 = 5 medallas en canotaje de velocidad
7- Diego Villalobos (México): 4, 3 y 0 = 7 medallas en natación artística
8- María José Rodríguez (Colombia): 4, 1 y 0 = 5 medallas en boliche
8- Ángel Gabriel Barajas (Colombia): 4, 1 y 0 = 5 medallas en gimnasia rítmica
8- Paulo Strehlke (México): 4, 1 y 0 = 5 medallas en aguas abiertas
MEDALLERO HISTÓRICO JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
En el medallero histórico, México sigue por detrás de Cuba, aunque cada vez más cerca, sumando ya 4 mil 659 preseas, detrás de las 3 mil 885 de los cubanos, que cuentan con mil 970 medallas de oro, por las mil 690 que suma la delegación mexicana.